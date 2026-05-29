Dictan 9 meses de prisión preventiva a ciudadano extranjero que agredió a niña de 5 años en SMP

El agresor permanecerá recluido por la presunta tentativa de homicidio contra la menor. | Foto: composición LR

El agresor permanecerá recluido por la presunta tentativa de homicidio contra la menor. | Foto: composición LR

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El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Víctor Manuel Bravo Pérez, ciudadano venezolano de 20 años investigado por la presunta tentativa de homicidio contra una niña de 5 años en San Martín de Porres. El hecho ocurrió el pasado 25 de mayo en el sector Los Jardines de Naranjal, límite entre SMP y Los Olivos, cuando la menor paseaba junto a sus padres en un escúter.

De acuerdo con la investigación fiscal, el sujeto atacó a la menor de manera repentina en plena vía pública y le propinó una fuerte patada cerca del rostro, lo que provocó que impactara contra el suelo. Tras la agresión, vecinos de la zona intervinieron para reducir al acusado antes de que continuara atacando a otras personas. El caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte.

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Fiscalía presentó videos y pruebas médicas por ataque contra niña en SMP

Durante la audiencia de prisión preventiva, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción para sustentar el pedido contra el investigado. Entre ellos figuran la denuncia policial, el certificado médico legal de la menor, declaraciones de testigos y registros de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde ocurrió el ataque.

Según el Ministerio Público, el ciudadano extranjero actuó sin mediar palabra y con violencia desproporcionada contra la menor. Las imágenes de videovigilancia captaron el momento exacto en el que el hombre se acercó a la familia y agredió a la niña mientras se desplazaba en su escúter. La fiscal Beatriz Monroy Castillo está a cargo de las diligencias correspondientes.

Vecino denunció nueva agresión atribuida al investigado en SMP

Las autoridades informaron que este no habría sido el único episodio violento protagonizado por el investigado. Un vecino denunció ante la comisaría que el mismo sujeto ingresó de forma agresiva a su negocio mientras perseguía a otra persona y que, durante el altercado, lo golpeó con un banco en la cabeza antes de huir por las calles del sector.