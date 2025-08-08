Isla Santa Rosa: Gustavo Petro desconoce tratados que confirman soberanía peruana

El antídoto para curar la ausencia del Estado en el distrito Santa Rosa (Loreto) fue el tuit de un presidente. Después de que Gustavo Petro acusó a Perú de apropiarse de esta isla, cinco ministros acudieron al lugar para, de forma simbólica, confirmar la soberanía peruana. Dina Boluarte hizo lo propio anunciando, desde Japón, que "no existe ningún conflicto limítrofe" con Colombia.

La certeza del Ejecutivo es acompañada por el Congreso. Con unanimidad, el Pleno aprobó las mociones 18406 y 18407 que rechazan las declaraciones del mandatario colombiano y respaldan la posición del Gobierno.

Tanta seguridad no es casualidad. Si bien los ciudadanos del distrito lamentan la falta de cobertura de servicios básicos de parte del Estado peruano, confirman que pertenecen al país de la blanquirroja. Ese sentir tiene un antecedente legal: el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocólo de Río de Janeiro de 1934.

Tratados internacionales desmienten cualquier conflicto fronterizo

En 1922, mediante el Tratado Lozano-Salomón, Perú y Colombia fijaron sus fronteras, quedando la isla Chinería —en el río Amazonas— bajo jurisdicción peruana según los trabajos de demarcación que siguieron al acuerdo. Sin embargo, hacia la década de 1970, un fenómeno natural provocó que la parte sur de Chinería se desprendiera, dando lugar a una nueva formación denominada isla Santa Rosa, ubicada frente a Leticia, en Colombia. Es ese el espacio que Gustavo Petro intenta atribuirse, pues sustenta que no estuvo inicialmente en el tratado.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, esta formación corresponde al mismo territorio que le fue adjudicado como isla Chinería en 1929, mientras que su contraparte colombiana sostiene que Santa Rosa es una isla distinta, surgida después del proceso de asignación, y por tanto sin adjudicación a ningún país.

En tanto el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, firmado tras el conflicto armado entre Colombia y Perú, reafirmó los límites establecidos en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y consolidó la frontera amazónica entre ambos países. Se estableció que la línea que delimita territorios es el talweg o canal más profundo del río Amazonas

Respecto a la isla Santa Rosa, el protocolo no contempla explícitamente las islas formadas tras su firma. Este aspecto es usado por Petro a su favor.

Desde el lado peruano se sostiene que dicha isla fue reconocida como parte del territorio nacional y que su soberanía se ha ejercido de forma continua desde entonces.

En cambio, el gobierno colombiano interpreta que, según el Protocolo de 1934, cualquier nueva isla surgida tras su firma debe ser objeto de acuerdo bilateral. En este sentido, objetan que la creación unilateral del distrito de Santa Rosa por parte de Perú violaría ese tratado, ya que no existió tal negociación.

Dicho argumento ya ha sido descalificado por diversos internacionalistas.

El internacionalista y docente PUCP, Óscar Vidarte, respaldó la postura del Gobierno: “Lo dicho por Petro no tiene una base legal real. Hay una clara intención política de fortalecer su imagen interna mostrando una defensa del territorio”, mencionó.

Resaltó que si bien no se trata de una "amenaza real ni un desconocimiento formal del tratado", sí se trata de un "discurso que puede alterar la percepción pública si no se desactiva a tiempo”.