Tensión limítrofe entre Perú y Colombia: captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa

Mientras autoridades peruanas y colombianas ofrecían discursos en Santa Rosa y Leticia, respectivamente, un avión militar colombiano fue captado sobrevolando el distrito de Santa Rosa y la isla Chinchería. Según informaron fuentes de Canal N, la aeronave permaneció alrededor de 30 minutos en el espacio aéreo selvático, realizando varias maniobras sobre el área que el Gobierno colombiano reclama como propia. Las imágenes fueron captadas aproximadamente a las 4:15 de la tarde por los habitantes del distrito.

Noticia en desarrollo...