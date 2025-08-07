HOY

Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa"

En un discurso brindado en Leticia - Amazonas, el presidente de Colombia arremetió contra el Gobierno peruano por "apropiarse" de un terreno que según él, es nuevo y no una extensión de la Isla Chinería.

Gustavo Petro no reconoce al distrito de Santa Rosa. Foto: composición LR
Gustavo Petro no reconoce al distrito de Santa Rosa. Foto: composición LR

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el conflicto limítrofe entre Perú y Colombia. En su amplio mensaje, concluyó reafirmando que "no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona".

Explicó que la denominada Isla de Santa Rosa junto con otras superficies fluviales surgidas en el Río Amazonas no han sido asignadas a ninguno de los dos países en disputa, por lo que critica que Perú haya creado una ley que crea el distrito Santa Rosa de Loreto. "Es una designación unilateral que viola el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno", precisó.

Noticia en desarrollo....

