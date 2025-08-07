HOY
El incidente con Colombia y justicia de idas y vueltas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Tensión en la frontera EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia - Amazonas, mientras que Arana arriba a Santa Rosa

Bajo el lema "Colombia no perderá su río Amazonas", Gustavo Petro asistirá al municipio de Leticia.

Gustavo Petro cuestionó la soberanía de la Isla Chinería. Foto: composición LR
Gustavo Petro cuestionó la soberanía de la Isla Chinería. Foto: composición LR

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegará al municipio de Leticia, Amazonas para celebrar el 206° aniversario de la Batalla de Boyacá y el 215° aniversario del Ejército Nacional. Bajo el lema "Colombia no perderá su río Amazonas", Petro confirmó su asistencia al evento, en medio de un conflicto diplomático por la soberanía de la Isla Santa Rosa.

Gustavo Petro en Leticia-Amazonas

08:38
7/8/2025

Ceremonia en Leticia se desarrollará a las 10 a. m.

De acuerdo con las redes sociales del presidente de Colombia, Gustavo Petro, la ceremonia de conmemoración que se realizará en Leticia-Amazonas se realizará a las 10 de la mañana.

