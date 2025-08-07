Tensión en la frontera EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia - Amazonas, mientras que Arana arriba a Santa Rosa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegará al municipio de Leticia, Amazonas para celebrar el 206° aniversario de la Batalla de Boyacá y el 215° aniversario del Ejército Nacional. Bajo el lema "Colombia no perderá su río Amazonas", Petro confirmó su asistencia al evento, en medio de un conflicto diplomático por la soberanía de la Isla Santa Rosa.

Gustavo Petro en Leticia-Amazonas 08:38 Ceremonia en Leticia se desarrollará a las 10 a. m. De acuerdo con las redes sociales del presidente de Colombia, Gustavo Petro, la ceremonia de conmemoración que se realizará en Leticia-Amazonas se realizará a las 10 de la mañana.