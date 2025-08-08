HOYSuscripcion LR Focus

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

Juliana Oxenford criticó a Gustavo Petro en Arde Troya por desconocer la soberanía de Santa Rosa, calificando sus declaraciones como inapropiadas para un presidente.

En una nueva edición de 'Arde Troya', Juliana Oxenford criticó a Gustavo Petro | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
En una nueva edición de su programa Arde Troya, la periodista Juliana Oxenford comentó sobre la reciente aparición pública del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Leticia. Como se sabe, Petro dedicó parte de su discurso a desconocer la soberanía nacional del distrito de Santa Rosa y afirmó que sus autoridades ejercen funciones "de facto". Ante esto, Oxenford consideró que las formas del mandatario no son las adecuadas para un jefe de Estado.

"Gustavo Petro tiene una idea completamente errónea de la historia que narra sobre cómo se llevaron a cabo estos tratados. En un intento por ganarse el apoyo de un pueblo que no necesariamente lo respalda, afirma que el Perú le roba territorio. Habla de la isla de Santa Rosa, que no existe. Si teme quedarse sin agua, está bien, pero hay otras formas de solicitar ayuda a un país que aún conserva un caudal importante. Esto podría derivar en un conflicto económico", indicó.

PUEDES VER: Gustavo Petro descarta presentarse en el distrito de Santa Rosa: "Todavía quiero evitar la guerra”

Oxenford también destacó que los tratados internacionales son claros y deben respetarse, especialmente en lo que concierne a la soberanía peruana. Por ello, calificó la postura del presidente colombiano como injustificada.

"¿Qué culpa tenemos nosotros de que el agua se estanque? La línea fronteriza está trazada y las coordenadas se mantienen, más allá de los cambios geográficos impuestos por la naturaleza. Petro sostiene que no se ha cumplido el tratado. ¿Por qué no solicitó una reunión? Si estaba tan preocupado por el tema, ¿por qué opta por lanzar opiniones agresivas contra un país que no le ha hecho nada?", señaló.

PUEDES VER: Martín Vizcarra: Poder Judicial reprograma audiencia de prisión preventiva para este miércoles 13 de agosto

