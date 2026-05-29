Ricardo Montaner regresa a Perú con su gira 'El Último Regreso World Tour 2026', mientras que Makuko Gallardo será homenajeado mediante inteligencia artificial en El Huaralino Internacional. | Foto: Composición LR/Chatgpt

Ricardo Montaner regresa a Perú con su gira 'El Último Regreso World Tour 2026', mientras que Makuko Gallardo será homenajeado mediante inteligencia artificial en El Huaralino Internacional. | Foto: Composición LR/Chatgpt

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Lima se prepara para recibir a grandes artistas internacionales, quienes regresan a nuestro país para reencontrarse con sus seguidores peruanos y deleitarlos con lo mejor de su repertorio. Recintos como el Estadio Nacional, Costa 21, El Huaralino Internacional, Scencia de La Molina y La Isla del Paraíso han sido elegidos para que los peruanos disfruten de los mejores conciertos programados hasta este domingo 31 de mayo.

Conciertos en Lima este sábado 30 de mayo

Ricardo Montaner, una de las voces más queridas y sensibles de la música en español, vuelve al Perú para ofrecer un gran concierto en Lima, como parte de su gira 'El Último Regreso World Tour 2026'. Este espectáculo está programado para el sábado 30 de mayo en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. Las entradas se pueden conseguir a través de Teleticket.

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Después de varios años lejos de los escenarios peruanos, Montaner volverá a reencontrarse con su público peruano, a quien dedicará temas como 'Tan Enamorados', 'Me Va a Extrañar', 'La Cima del Cielo' y 'Bésame' en un espectáculo cargado de nostalgia y emociones.

La H No Murió, una de las más grandes leyendas del metal latinoamericano, se prepara este sábado 30 de mayo para vivir una noche histórica en el Teatro Kantaro (Av. Tacna 225), en el Centro de Lima. El proyecto encabezado por Claudio O’Connor y Tano Romano, integrantes fundamentales de la legendaria Hermética, llegará por primera vez a Perú en medio de la celebración por los 35 años de 'Ácido Argentino', uno de los discos más importantes en la historia del heavy metal en español.

Claudio O’Connor y Tano Romano, integrantes fundamentales de la legendaria Hermética, llegan por primera vez a Perú. Foto: difusión

El espectáculo promete un recorrido por los grandes clásicos de Hermética y una puesta en escena cargada de la intensidad y la mística que convirtió a la banda en una referencia absoluta del metal sudamericano. No faltarán canciones como 'Soy de la esquina', 'Memoria de siglos' y 'Tú eres su seguridad'. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Makuko Gallardo, uno de los máximos referentes de la cumbia peruana, regresa a los escenarios este sábado 30 de mayo gracias a la inteligencia artificial. El recordado cantante, quien fue ícono de Armonía 10, recibirá un merecido homenaje en El Huaralino Internacional, a partir de las 8.00 p. m. Las entradas se pueden conseguir en Vaope desde S/50.

Este concierto, realizado gracias a la tecnología, contará con la presencia de 'Gato' Bazán, quien compartió muchos años con Makuko; además, el público podrá disfrutar de la orquesta Don Gato y su pandilla y de la agrupación Los Hermanos Peña. “El regreso de la voz más importante de los éxitos, en los escenarios que lo vieron brillar y hoy lo vas a disfrutar con el ‘Cervecero Mayor’. Prepárate porque será una noche inolvidable”, se le escucha decir al querido animador de cumbia.

Norberto Vélez, uno de los cantantes y compositores puertorriqueños más importantes del momento, llega a Lima por primera vez. El boricua llega de la mano de su proyecto musical 'Desde la Loma Fest', una experiencia única que promete hacer vibrar a todos los amantes de la salsa. El esperado concierto está pactado para este sábado 30 de mayo en Scencia de La Molina, donde el público podrá vivir una noche cargada de música, emoción y grandes sorpresas.

Uno de los momentos más emotivos de la noche será el homenaje dedicado al legendario Frankie Ruiz, recordado como el ‘Papá de la Salsa’. Este tributo contará con la participación especial de su hermano, Viti Ruiz. El espectáculo también incluirá invitados sorpresa y estará marcado por la música y la emoción. Las entradas estarán disponibles en Teleticket.

Después de cuatro años, Tini Stoessel vuelve al Perú para ofrecer uno de los conciertos más esperados del 2026 en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira internacional 'FUTTTURA World Tour 2026', un espectáculo que promete una renovada propuesta visual y musical para sus miles de seguidores peruanos. La cita con la artista argentina está pactada para este sábado 30 de mayo.

Tini Stoessel, una de las figuras más importantes del pop latino actual, buscará deleitar a sus miles de fans con éxitos como 'Miénteme', 'Cupido' y 'La Triple T'. Las entradas para el concierto de la argentina continúan disponibles a través de la plataforma Joinnus. Conoce el setlist del show.

Tini Stoessel en Lima.

Conciertos en Lima este domingo 31 de mayo

La Orquesta Segovia, referente de la salsa norteña, llega a Lima para celebrar sus 17 años de trayectoria artística y también para presentar su más reciente producción: el Mix Natusha, una propuesta potente y bailable que reafirma su capacidad de reinventar clásicos con un sonido moderno, auténtico y altamente competitivo. El concierto del grupo peruano se llevará a cabo este domingo 31 de mayo en La Isla del Paraíso (La Perla, Callao).

Segovia Orquesta celebrará sus 17 años en Lima. Foto: difusión

El espectáculo de la agrupación salsera, dirigida por Richard Segovia, reunirá a destacados artistas invitados como Coty Loyola, Willy Rivera, You Salsa, Septeto Acarey, Renzo Padilla, entre otros, en una noche diseñada para conectar con el público salsero que exige calidad, energía y propuesta.