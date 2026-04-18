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María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela cuando celebren "elecciones limpias y libres" con apoyo de EE.UU.

Desde España, la líder opositora exigió un cronograma electoral claro y la liberación de presos políticos para asegurar la paz en el país.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, confirmó que sostiene un diálogo constante con la Casa Blanca por el futuro venezolano.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, confirmó que sostiene un diálogo constante con la Casa Blanca por el futuro venezolano. | AFP

Desde Madrid, la líder opositora María Corina Machado aseguró que regresaría a Venezuela si ocurren comicios democráticos pactados entre la administración de Donald Trump y el actual Gobierno venezolano. La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 confirmó que sostiene un diálogo constante con la Casa Blanca, pese a que Washington gestiona la crisis actual con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez. “Reclamamos elecciones cuanto antes”, resaltó el presidente español del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, en una intervención en Génova.

Durante su comparecencia ante la prensa, la dirigente enfatizó que el secretario de Estado, Marco Rubio, estableció un cronograma hacia la institucionalidad civil. En ausencia de Edmundo González por motivos de salud, Machado reafirmó su compromiso con la soberanía popular y exigió “elecciones limpias y libres” como único mecanismo para asegurar la “estabilidad y la paz” en el territorio sudamericano.

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El dilema del calendario y el desplante diplomático en Madrid

Machado exige definiciones precisas sobre el cronograma de los comicios, pues asegura que la ciudadanía venezolana "clama por la definición de un calendario electoral" y por la excarcelación de los presos por motivos ideológicos. Asimismo, proyecta su retorno a la nación con el fin de poner fin al conflicto atribuido al "régimen de Delcy Rodríguez", ya que el oficialismo enfrenta hoy "una fase delicada y compleja". Según su visión, los integrantes de la cúpula estatal se ven obligados a comenzar el "desmantelamiento de una estructura represiva, una de corrupción y una del crimen".

Por otro lado, la referente de la oposición descartó un encuentro con el presidente de España, debido a la coincidencia con la cumbre de Barcelona, donde asisten figuras como Gustavo Petro. Al respecto, la dirigente señaló que los sucesos en dicha reunión son "la demostración de por qué esa reunión no es conveniente", a pesar de que Pedro Sánchez subrayó que "las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas" para el bloque democrático.

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Machado no se arrepiente de regalarle el Nobel a Trump

La dirigente ratificó su respaldo hacia Donald Trump, a quien entregó su premio Nobel de la Paz como gesto de gratitud por su intervención contra el régimen del exdictador Maduro. La líder opositora descartó cualquier asomo de duda sobre esta decisión, pues considera que el mandatario republicano es el único jefe de Estado que puso en riesgo activos propios por la libertad venezolana. "No me arrepiento", respondió.

Asimismo, la opositora criticó con dureza la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre instaurar un mando compartido con Rodríguez, a quien calificó como un símbolo de violencia y terror. Machado acusó al líder vecino de buscar excusas para obstruir los comicios y favorecer la inestabilidad regional, mientras promueve una plataforma ciudadana que busca validar el mandato popular obtenido el 28 de julio de 2024.

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