Juntos por el Perú realizará su cierre de campaña en Campo de Marte tras negativa de Municipalidad de Lima

Roberto Sánchez anuncia cierre de campaña en Campo de Marte. | Andina.

Roberto Sánchez anuncia cierre de campaña en Campo de Marte. | Andina.

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Luego que la Municipalidad de Lima rechazara el pedido de Juntos por el Perú para cerrar su campaña en el Centro Histórico, el candidato presidencial Roberto Sánchez informó que tendrá su mitin final en Campo de Marte. La actividad se llevará a cabo el 4 de junio desde las 4 de la tarde.

Sobre la negativa de la Municipalidad de Lima, Roberto Sánchez manifestó su rechazo por medio de un comunicado oficial, en el que exige igualdad de condiciones democráticas sin privilegios.

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“En una elección nacional, las autoridades deben garantizar que todas las opciones puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden, la seguridad y la ley”.

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Además, el candidato presidencial manifestó que la negativa de la Municipalidad de Lima impacta negativamente en el desarrollo democrático de las elecciones, pues se está impidiendo un cierre de campaña a pocos días de la segunda vuelta.

En el comunicado también menciona al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien mantuvo una posición a favor del falso fraude electoral, a pesar de la falta de evidencia y las reiteradas aclaraciones de los órganos electorales sobre la inexistencia de fraude durante la primera vuelta.

Roberto Sánchez señaló que esperaba que la decisión no haya sido tomada por Reggiardo. “Prefiero pensar que se trata de una decisión administrativa”.

Sobre el cambio de lugar, se detalla la participación de diversas agrupaciones, como el cantante de cumbia Dilbert Aguilar, Juaneco y Los Mojarras, entre otros.