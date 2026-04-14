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María Corina Machado exige convocar elecciones presidenciales en Venezuela: "Lo antes posible"

La dirigente propuso renovar el organismo electoral y actualizar el padrón, ya que cerca del 40% de los votantes no está inscrito, incluidos millones en el exterior.

La opositora destaca la necesidad de condiciones previas, como un nuevo Consejo Nacional Electoral y la actualización del registro de votantes, antes de llevar a cabo las elecciones.
La opositora destaca la necesidad de condiciones previas, como un nuevo Consejo Nacional Electoral y la actualización del registro de votantes, antes de llevar a cabo las elecciones. | Foto: AFP

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, instó a convocar elecciones presidenciales “lo antes posible” en Venezuela, en medio de la crisis política abierta tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero. En una entrevista concedida a la agencia AFP desde París, la dirigente sostuvo que el país debe iniciar un proceso electoral conforme a lo establecido en la Constitución.

El llamado ocurre en un escenario de alta tensión institucional, con la actual mandataria interina, Delcy Rodríguez, bajo presión interna y externa para convocar comicios. Mientras tanto, sectores de la oposición y gremios sindicales preparan movilizaciones para respaldar esta exigencia, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro político del país.

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Oposición plantea condiciones para un proceso electoral

Machado subrayó que la Carta Magna establece claramente la necesidad de elecciones ante la ausencia absoluta del jefe de Estado. “La Constitución venezolana es muy clara y, efectivamente, establece que ante la falta absoluta, y nadie puede dudar de que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones”, afirmó. No obstante, precisó que esto no implica una realización inmediata de los comicios.

La dirigente explicó que antes se deben cumplir una serie de condiciones, como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente y la actualización del registro de votantes, ya que “el 40% de los venezolanos con derecho a voto no están inscritos”. Según estimaciones de la opositora, este proceso podría tomar alrededor de nueve meses desde la conformación de una nueva autoridad electoral.

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Presión internacional y agenda económica en disputa

Desde el exterior, la líder opositora continúa una agenda de contactos con líderes políticos, inversionistas y la diáspora venezolana. En ese marco, se reunió en Francia con el presidente Emmanuel Macron, mientras reiteró que regresará a Venezuela “pronto”, aunque sin precisar una fecha. La opositora también defendió la necesidad de un proceso electoral para garantizar estabilidad institucional y atraer inversiones.

En paralelo, el gobierno interino encabezado por Rodríguez avanza en reformas para abrir el sector energético a capital extranjero, con el respaldo del presidente Donald Trump. En ese contexto, Machado aseguró que el país podría incrementar significativamente su producción petrolera, pero advirtió que ello requiere “un proceso electoral donde surjan autoridades legítimas” y “un marco jurídico confiable” para las inversiones.

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