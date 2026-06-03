Secretario general del Sutep señaló que se le ha pedido a sus militantes ejercer un voto informado. Foto: composición LR

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El secretario general del SUTEP, Héctor Sinche, sostuvo que el gremio mantendrá su tradición de independencia política frente a la segunda vuelta presidencial. En declaraciones a La República, remarcó que la organización sindical no respaldará de manera institucional a ningún candidato y que respetará la decisión que adopten sus afiliados en las urnas. "El SUTEP no es un partido político y respetamos la independencia política de nuestros afiliados", señaló en declaraciones exclusivas para La República.

Sinche explicó que esta posición fue ratificada durante la Asamblea Nacional de Secretarios Generales realizada el martes 2 de junio en Lima. Según indicó, los dirigentes coincidieron en que el sindicato reúne a docentes con diversas posiciones ideológicas y políticas, por lo que una toma de partido podría afectar la representación de todos los sectores que integran la organización.

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El dirigente también informó que el gremio mantiene su demanda de cambios en las políticas educativas. Entre sus principales exigencias figuran una mayor inversión en infraestructura escolar, mejoras en la conectividad para estudiantes y docentes, así como el cumplimiento del presupuesto equivalente al 6% del Producto Bruto Interno (PBI) destinado al sector educación.

En esa línea, precisó que los secretarios generales acordaron exigir a los dos postulantes que asuman una agenda mínima de compromisos planteada por el Frente Social del Perú. Sinche sostuvo que cualquier respaldo del sindicato dependerá de la disposición de los candidatos para atender estas demandas relacionadas con educación, democracia y derechos laborales.

SUTEP ratifica su independencia política frente a la segunda vuelta

Durante la entrevista con este medio, Sinche recordó que el sindicato mantiene como principio la independencia política. En esa línea, explicó que el SUTEP agrupa a docentes con distintas corrientes de pensamiento y que su rol principal consiste en defender los derechos del magisterio, no en actuar como una organización partidaria.

"Nosotros manejamos un principio que se llama la independencia política, el respeto a los colores", declaró. Agregó que respaldar a una candidatura específica podría generar divisiones internas y afectar la unidad de un gremio que cuenta con presencia en todas las regiones del país.

El dirigente sostuvo que la organización sí exhortará a los maestros a emitir un voto responsable. Según afirmó, la decisión debe considerar la estabilidad democrática, las propuestas para el sector educación y el respeto a los derechos de los trabajadores.

CGTP y otros gremios de izquierda respaldan a Roberto Sánchez

A diferencia del SUTEP, que optó por mantener una posición institucional de neutralidad, diversos gremios sindicales y organizaciones vinculadas a la izquierda anunciaron su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez para la segunda vuelta presidencial. Entre las organizaciones que expresaron su respaldo figura la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), así como colectivos sociales, dirigentes sindicales y representantes de distintos sectores laborales que participaron en actividades promovidas por el Frente Social por el Perú.

Durante estos encuentros, las organizaciones coincidieron en la importancia de impulsar reformas sociales, fortalecer los derechos laborales y garantizar el respeto a los resultados electorales.

Los gremios también han solicitado que el próximo gobierno priorice temas como el fortalecimiento de los servicios públicos, la mejora de la educación, el acceso a la salud y la protección de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, señalaron que esperan compromisos concretos de parte de Roberto Sánchez para atender estas demandas.