Gilbert Butler, filántropo estadounidense, realizó una donación de tres islas a Uruguay, sumando 514 hectáreas que se integrarán al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

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En el primer trimestre de este año 2026, el filántropo estadounidense Gilbert Butler concretó una donación histórica de tres islas que suman 514 hectáreas. Esos territorios se incorporarán al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y formarán parte del Parque Nacional Esteros de Farrapos. Durante la ceremonia oficial en Nuevo Berlín, departamento de Río Negro, el presidente Yamandú Orsi recibió los predios y destacó la singularidad del hecho: “Hace varias décadas que no se ve nada parecido a esto”.

La entrega integra el proyecto Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, cuyo objetivo es consolidar un corredor biocultural entre Uruguay y un país vecino de Sudamérica mediante la conservación, el turismo de naturaleza, la educación ambiental y la investigación científica. La organización AMBÁ señaló que Butler Conservation financia la adquisición de tierras e infraestructura, mientras que entidades como WCS, The Nature Conservancy y Banco de Bosques coordinan con los gobiernos locales la transferencia de los terrenos al dominio público.

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El multimillonario estadounidense Gilbert Butler realizó la donación de islas en una ceremonia oficial encabezada por el presidente Yamandú Orsi. Foto: Presidencia de Uruguay

¿Qué país sudamericano recibió la donación de islas, junto a Uruguay, para conservación ambiental?

El multimillonario, mediante su fundación Butler Conservation, financió la adquisición y el posterior traspaso de diversas tierras insulares a Uruguay y Argentina. Aunque el importe exacto de la transacción económica se mantiene bajo reserva oficial, los fondos del empresario estadounidense cubrieron tanto la compra de los predios como su infraestructura. El propósito central de esta iniciativa bilateral es expandir los ecosistemas protegidos y fomentar un modelo de uso público sustentable.

El mapa de la isla Pingüino. Foto: Ambá

En territorio uruguayo, el Estado incorporó formalmente las islas Chala, Ingá y Pingüino con el fin de ampliar la reserva Esteros de Farrapos, la cual incrementará su superficie de 16.424 a 21.565 hectáreas. Según reportó la Administración, dos de estas zonas ya poseen instalaciones aptas para el ecoturismo —tales como muelles, refugios y sanitarios—, lo que asegura su aprovechamiento comunitario inmediato.

El mapa de la isla Ingá. Foto: Ambá

Por su parte, el gobierno de Entre Ríos formalizó la recepción de 2.965 hectáreas el 25 de noviembre de 2024, cuando el mandatario Rogelio Frigerio firmó las escrituras del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. WCS Argentina comunicó que el área protegida, ubicada cerca de Colonia Elía, abarca ahora un total de 4.006 hectáreas compuestas por 15 islas, playas y bosques ribereños.

El mapa de la isla Chala. Foto: Ambá

¿Qué impacto económico tiene el proyecto y cuáles son las donaciones previas de Gilbert Butler?

El ecoturismo, la navegación recreativa y las escuelas de kayak impulsan la actividad financiera en localidades como Nuevo Berlín y San Javier. Las autoridades uruguayas señalan que la iniciativa apuesta por "economías restaurativas" y el fortalecimiento de comunidades locales. De igual forma, el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, sostuvo que la creación de una "microrregión binacional" representa un desafío con potencial para posicionar al litoral en el ámbito nacional e internacional.

El multimillonario Gilbert Butler hizo su fortuna mediante negocios con fondos de pensión en Estados Unidos. Foto: butlerconservationfund.org

En territorio argentino, el área protegida ya registró miles de visitantes gracias a la infraestructura financiada por el empresario estadounidense. Las obras incluyen muelles, senderos, señalética y tres refugios destinados al turismo sostenible. Mariano González Roglich, director de WCS Argentina, resumió el proceso como una "regata" de cuatro años en la que provincia, municipio y comunidad lograron materializar una visión que en 2020 parecía "una utopía".

El estadounidense busca expandir sus áreas naturales protegidas con la donación de islas a Uruguay y Argentina. Foto: AMBÁ

La inversión en el río Uruguay complementa un historial filantrópico global que supera los 75 millones de dólares en conservación ambiental. A través de la fundación Butler Parklands, el magnate norteamericano financió proyectos emblemáticos en Maine como Penobscot River Trails y Cobscook Shores, además de respaldar a entidades como The Nature Conservancy. Tras consolidar este legado en Norteamérica, el mecenas expandió su modelo de preservación a Sudamérica mediante la entrega de islas para su salvaguarda ecológica.