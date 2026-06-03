Municipalidad de Lima niega permiso a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez para cierre de campaña en Centro Histórico

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La Municipalidad de Lima anunció que no dará permiso a Juntos por el Perú para realizar su cierre de campaña en el Centro Histórico. De acuerdo al gobierno local, esta decisión se sostiene en que el centro de la capital es una zona intangible. El partido de Roberto Sánchez presentó una solicitud para que puedan realizar la actividad pública en el Paseo de los Héroes Navales este 4 de junio.

“Invocamos a las agrupaciones políticas a no programar actividades proselitistas en el Centro Histórico, actuar con responsabilidad y no vulnerar el espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En relación a las movilizaciones desarrolladas semanas atrás, la Municipalidad Metropolitana de Lima aclara que no se recibieron solicitudes de autorización para la realización de las mismas”, señala.