Piero Quispe deja Sydney FC y Universitario acelera su regreso: el obstáculo que frena su fichaje

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Piero Quispe finalizó su etapa en Sydney FC tras la conclusión de la temporada 2025-26 y debe regresar a Pumas UNAM, en México, para resolver su situación contractual. Universitario de Deportes ha presentado una oferta para repatriarlo al fútbol peruano.

El mediocampista peruano, de 24 años, había llegado a Australia en calidad de préstamo desde Pumas con el objetivo de sumar continuidad. Ahora su futuro depende de la negociación entre las dirigencias y de la decisión que tome el propio jugador sobre las alternativas que tiene en el mercado.

Cómo informó Sydney FC la salida de Quispe

El club australiano informó en un comunicado que dará de baja a varios futbolistas tras el cierre de la campaña. "Podemos confirmar seis salidas de nuestro equipo de la Isuzu UTE A-League luego de la conclusión de la temporada 2025-26", indicó la institución al detallar los ajustes en su plantilla. Más adelante precisó la situación particular del volante nacional: "Joel King, Patrick Wood, Ahmet Arslan y Corey Hollman dejarán a los Sky Blues luego de la expiración de sus contratos, mientras que Apostolos Stamatelopoulos y Piero Quispe regresan a sus clubes matrices luego de sus periodos de préstamo".

La despedida, difundida además en las redes sociales del club, incluyó un agradecimiento general: "Gracias por sus esfuerzos en el cielo azul, chicos", con lo cual Sydney FC cerró el ciclo del jugador peruano en Oceanía. Tras esa comunicación, el mediocampista deberá reincorporarse a Pumas para definir si acepta la oferta de Universitario o alguna otra del mercado.

Ofertas, números y el obstáculo de Pumas

Durante su paso por la A-League, Piero Quispe registró un aporte ofensivo que llamó la atención de clubes sudamericanos: según las cifras difundidas, anotó 2 goles y repartió 5 asistencias. Esos números, junto con su etapa previa en Universitario, motivaron a la dirigencia crema a presentar una propuesta económica para repatriarlo.

La fórmula que maneja Universitario, según las informaciones, vincula al futbolista por dos temporadas y media; la iniciativa busca reforzar el mediocampo del club con la mira puesta en el Torneo Clausura 2026 y en la búsqueda del tetracampeonato en la Liga 1. No obstante, la operación no está cerrada: Piero aún tiene contrato con Pumas y deberá resolver los últimos seis meses de vínculo con el club mexicano antes de que pueda formalizarse cualquier transferencia.

Además de Universitario, en las últimas horas se mencionaron otras alternativas para el jugador en el exterior, lo que complica la negociación y obliga a las partes a acelerar las conversaciones si desean concretar la repatriación. La dirigencia crema ha mostrado disposición a pagar un contrato prolongado y colocar al volante entre los mejor remunerados del plantel, según fuentes que informaron sobre el ofrecimiento.

En los próximos días, la atención estará centrada en la reunión entre representantes de Piero Quispe, Pumas y Universitario para destrabar el traslado. Si la negociación avanza, el retorno del mediocampista sería uno de los movimientos destacados del mercado local de cara al Torneo Clausura 2026; si no, el jugador deberá evaluar otras propuestas o cumplir el resto de su vínculo en México antes de tomar una decisión definitiva.