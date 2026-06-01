Argentina y Brasil brillan en la clasificación de Time Out sobre los mejores restaurantes de hamburguesas del mundo | Foto: composición LR/clanbbq/kiddo.arg

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Argentina y Brasil lograron una presencia destacada en la más reciente clasificación de Time Out sobre los mejores restaurantes de hamburguesas del mundo. De los 14 establecimientos seleccionados por el medio especializado, tres pertenecen a ciudades de Sudamérica: uno en Buenos Aires y dos en territorio brasileño, lo que consolida a la región como un referente de la gastronomía internacional dedicada a las hamburguesas.

La selección fue elaborada a partir de recomendaciones de los editores especializados de Time Out y posteriormente ordenada según las valoraciones obtenidas en Google. El resultado incluye propuestas de Tokio, Londres, Madrid, Nueva York, París y otras capitales culinarias, pero también reconoce el trabajo de restaurantes destacados en la región por la calidad de sus productos y la identidad de sus recetas.

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Argentina y Brasil dominan el top 14 de hamburguesas

La representación argentina llegó de la mano de Kiddo, ubicado en Buenos Aires. El establecimiento aparece en el noveno puesto del ranking gracias a su hamburguesa The Park. Según Time Out, el concepto apuesta por el equilibrio de sabores en lugar del exceso de ingredientes. La preparación combina carne de res, queso americano, tomate, lechuga, cebolla y una salsa especial de la casa dentro de un pan desarrollado exclusivamente para la marca.

El medio destaca además que el proyecto fue creado por Alejandro Roig, conocido por su actividad como creador de contenido especializado en hamburguesas. Time Out señala que la propuesta prioriza materias primas de calidad y una ejecución sencilla. “La carne es la protagonista”, explica la publicación al describir la filosofía del restaurante.

Brasil, por su parte, logró colocar dos representantes. En Río de Janeiro figura Clan BBQ, que ocupa el puesto 12 con su Clan Burger. La receta incorpora una hamburguesa de 180 gramos, queso cheddar inglés, pan brioche y salsa de la casa. Time Out resalta que el local evita elementos innecesarios y apuesta por una combinación equilibrada de sabores.

El segundo representante brasileño es GrindHouse 1%, ubicado en São Paulo y situado en la posición 14. Su propuesta destacada es la X Burguesa Ensalada Bacon de Sant, preparada con una hamburguesa de costilla de 220 gramos, queso americano, tocino picado, requesón, pepinillos, tomate y lechuga iceberg sobre pan brioche tostado a la leña.

Los mejores restaurantes de hamburguesas del mundo, según Time Out