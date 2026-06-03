Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 3 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 3 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,400 la compra y S/3,420 la venta. Mientras tanto, a las 7:00 a. m. Google indica que el tipo de cambio se encuentra en S/3,40.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, miércoles 3 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Qué es el dólar Sunat y quienes utilizan este tipo de cambio?
El tipo de cambio del dólar Sunat es el tipo de cambio oficial utilizado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para operaciones fiscales y aduaneras en Perú.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?
• Compra: S/3,407
• Venta: S/3,414
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 3 de junio
El tipo de cambio para este miércoles 3 de junio abrió en S/3,4097, según el portal económico Bloomberg.