Un equipo de arqueólogos españoles, liderado por la Universidad de Granada, ha descubierto un complejo sistema hidráulico en Anfípolis, Grecia, que abasteció agua durante siglos. | Foto: Central Macedonia

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Un equipo de arqueólogos españoles liderado por la Universidad de Granada ha sacado a la luz el complejo sistema hidráulico que abasteció de agua durante siglos a la antigua ciudad de Anfípolis, uno de los enclaves más importantes del mundo griego. El hallazgo permite reconstruir cómo esta histórica colonia logró sostener su crecimiento urbano durante más de mil años gracias a una sofisticada red de captación y distribución de agua.

La investigación, desarrollada en el norte de Grecia, ha permitido identificar y cartografiar las conducciones que transportaban agua desde el monte Pangeo hasta el núcleo urbano. Los expertos consideran que este descubrimiento aporta información clave sobre la evolución de la ingeniería hidráulica en el Mediterráneo antiguo y sobre la transformación urbana de Anfípolis desde su fundación hasta la época bizantina.

El sistema que mantuvo con vida a Anfípolis durante más de 10 siglos

Los investigadores han documentado que el sistema hídrico atravesó tres grandes etapas: clásica, romana y bizantina. En sus primeros siglos, la ciudad utilizó canalizaciones cerámicas para distribuir el agua entre la población. Con el paso del tiempo y el crecimiento del asentamiento, estas estructuras fueron reemplazadas por conducciones de mayor tamaño construidas en mampostería.

El estudio también revela que el abastecimiento dependía de dos ramales principales que descendían por las laderas norte y sur del monte. Estas canalizaciones fueron ampliadas, reparadas y reutilizadas durante siglos, lo que demuestra la enorme capacidad de adaptación técnica de sus habitantes frente a los cambios históricos y sociales.

Un hallazgo que amplía la historia de Anfípolis desde la Antigüedad hasta tiempos modernos

La búsqueda del acueducto también ha permitido localizar nuevos restos arqueológicos en el entorno de la ciudad. Durante la campaña se identificaron asentamientos rurales, granjas de época clásica, fortificaciones medievales e incluso estructuras vinculadas a la Primera Guerra Mundial.

Para los arqueólogos, el descubrimiento confirma que Anfípolis fue mucho más que una ciudad estratégica del mundo antiguo: fue el centro de un paisaje intensamente habitado y explotado durante milenios. Además, la misión refuerza la presencia de la arqueología española en Grecia y abre nuevas líneas de investigación para seguir documentando uno de los yacimientos más relevantes del Mediterráneo oriental.