'Chicho' Salas ganó millonaria demanda a Alianza Lima: PJ ordenó indemnización al DT por daños y perjuicios
En 2023, Guillermo 'Chicho' Salas demandó a Alianza Lima por despido injusto y ahora ha ganado el juicio. La sentencia puede ser apelada.
- Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026
- Partidos de hoy, miércoles 3 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Tensiones en el club Alianza Lima. Después de celebrar el título del Torneo Apertura 2026, el Poder Judicial falló en contra del equipo blanquiazul y ordenó que pague una cuantiosa suma a Guillermo Salas. Este último, conocido como 'Chicho', había demandado al club por despido arbitrario en 2023.
El tribunal determinó la desnaturalización de los recibos por honorarios y de los contratos de locación de servicios. Por lo tanto, se estableció la existencia de una relación laboral indefinida bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada del Decreto Legislativo N.º 728, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 24 de julio de 2023.
PUEDES VER: Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026
Adicionalmente, se especificó: "Se ordena que la demandada compense al actor con S/ 973,875.45 y US$ 5,048.90 por conceptos como gratificaciones legales, vacaciones, indemnizaciones vacacionales, vacaciones truncas y Compensación por Tiempo de Servicios".
Asimismo, el Poder Judicial dispuso: "Se debe pagar S/ 506,017.40 por concepto de indemnización por despido arbitrario".
Por tanto, Alianza Lima está obligado a pagar S/ 10.000,00 por daños y perjuicios (daño moral).
Resolución del Poder Judicial en contra de Alianza Lima.
¿Por qué Guillermo Salas demandó a Alianza Lima?
Líbero accedió al Reporte de Expediente, documento que sustenta la denuncia del exentrenador de Alianza Lima. Este informe resalta elementos significativos para el club de cara al cierre de la temporada 2023 de la Liga 1.
La magistrada que evaluó los planteamientos de Chicho Salas contra el club es Frida Margarita Carrión, asistida legalmente por Sonia Carmen Tambini Marín.
La acusación de Salas está centrada en la desnaturalización de contrato, aspecto que comprende el pago de beneficios sociales, indemnización por despido injusto y daño moral.