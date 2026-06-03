HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko no llegó a Puno y ultraderecha gana en Colombia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

'Chicho' Salas ganó millonaria demanda a Alianza Lima: PJ ordenó indemnización al DT por daños y perjuicios

En 2023, Guillermo 'Chicho' Salas demandó a Alianza Lima por despido injusto y ahora ha ganado el juicio. La sentencia puede ser apelada.

Guillermo Salas le ganó el juicio a Alianza Lima, que deberá pagar millonario monto
Guillermo Salas le ganó el juicio a Alianza Lima, que deberá pagar millonario monto | Foto: Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Tensiones en el club Alianza Lima. Después de celebrar el título del Torneo Apertura 2026, el Poder Judicial falló en contra del equipo blanquiazul y ordenó que pague una cuantiosa suma a Guillermo Salas. Este último, conocido como 'Chicho', había demandado al club por despido arbitrario en 2023.

El tribunal determinó la desnaturalización de los recibos por honorarios y de los contratos de locación de servicios. Por lo tanto, se estableció la existencia de una relación laboral indefinida bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada del Decreto Legislativo N.º 728, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 24 de julio de 2023.

PUEDES VER: Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026

lr.pe

Adicionalmente, se especificó: "Se ordena que la demandada compense al actor con S/ 973,875.45 y US$ 5,048.90 por conceptos como gratificaciones legales, vacaciones, indemnizaciones vacacionales, vacaciones truncas y Compensación por Tiempo de Servicios".

Asimismo, el Poder Judicial dispuso: "Se debe pagar S/ 506,017.40 por concepto de indemnización por despido arbitrario".

Por tanto, Alianza Lima está obligado a pagar S/ 10.000,00 por daños y perjuicios (daño moral).

Resolución del Poder Judicial en contra de Alianza Lima.

Resolución del Poder Judicial en contra de Alianza Lima.

¿Por qué Guillermo Salas demandó a Alianza Lima?

Líbero accedió al Reporte de Expediente, documento que sustenta la denuncia del exentrenador de Alianza Lima. Este informe resalta elementos significativos para el club de cara al cierre de la temporada 2023 de la Liga 1.

La magistrada que evaluó los planteamientos de Chicho Salas contra el club es Frida Margarita Carrión, asistida legalmente por Sonia Carmen Tambini Marín.

La acusación de Salas está centrada en la desnaturalización de contrato, aspecto que comprende el pago de beneficios sociales, indemnización por despido injusto y daño moral.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Paolo Guerrero se ilusiona con llegada de 2 referentes de la selección peruana a Alianza Lima: "Por su venas corre sangre blanquiazul"

Paolo Guerrero se ilusiona con llegada de 2 referentes de la selección peruana a Alianza Lima: "Por su venas corre sangre blanquiazul"

LEER MÁS
Alianza Lima rescató un punto ante FC Cajamarca y cerró el Apertura sin derrotas fuera de la capital

Alianza Lima rescató un punto ante FC Cajamarca y cerró el Apertura sin derrotas fuera de la capital

LEER MÁS
Alianza Lima se despide con un empate del Torneo Apertura: igualó 1-1 de visita ante FC Cajamarca

Alianza Lima se despide con un empate del Torneo Apertura: igualó 1-1 de visita ante FC Cajamarca

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué partidos se juegan hoy, miércoles 3 de junio? Horarios y transmisión EN VIVO

¿Qué partidos se juegan hoy, miércoles 3 de junio? Horarios y transmisión EN VIVO

LEER MÁS
Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026

Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026

LEER MÁS
VNL 2026: Partidos de hoy, resultados, horarios y dónde ver la Liga de Naciones de Voleibol Femenino

VNL 2026: Partidos de hoy, resultados, horarios y dónde ver la Liga de Naciones de Voleibol Femenino

LEER MÁS
Universitario empieza la 'purga' para el Torneo Clausura de la Liga 1: los 5 jugadores que dejarán el club

Universitario empieza la 'purga' para el Torneo Clausura de la Liga 1: los 5 jugadores que dejarán el club

LEER MÁS
¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026 y cómo verla en vivo desde tu país?

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026 y cómo verla en vivo desde tu país?

LEER MÁS
Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025