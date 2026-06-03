Panamá vs República Dominicana EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el amistoso previo al inicio del Mundial 2026
La selección de Panamá se despide de su gente antes de jugar el Mundial 2026. Sigue la transmisión del amistoso internacional de fecha FIFA de junio.
- Colombia venció 3-1 a Costa Rica en partido amistoso internacional previo al Mundial 2026
- ¡Victoria aplastante! Brasil goleó 6-2 a Panamá en el Estadio Maracaná previo al inicio del Mundial 2026
Panamá vs República Dominicana EN VIVO HOY | El amistoso internacional de fecha FIFA empezará a partir de las 7.45 p. m. (hora panameña) y la transmisión estará a cargo de la señal de RPC TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
El elenco canalero se despedirá de su gente en el estadio Rommel Fernández antes de empezar su camino en el Mundial 2026. Su debut en el certamen será el miércoles 17 de junio ante Ghana.
PUEDES VER: Perú - Haití: día, hora y canal de TV del partido amistoso internacional en fecha FIFA 2026
¿A qué hora juega Panamá vs República Dominicana el amistoso internacional?
El cruce entre la selección panameña y su similar de República Dominicana se podrá seguir desde las 7.45 p. m. (hora de Perú). Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 6.45 p. m.
- Colombia, Ecuador, Panamá: 7.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.45 p. m.
- España: 2.45 p. m. (jueves 4)
¿Qué canal transmitirá el Panamá vs República Dominicana?
El encuentro entre Panamá vs Dominicana, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de las señales de RPC TV (Canal 4), TVN (Canal 2) y Tigo Sports. En suelo dominicano, la cobertura estará a cargo de CDN Deportes.
Panamá vs República Dominicana: alineaciones
- Panamá: César Samudio; César Blackman, Jiovany Ramos, Fidel Escobar, Roderick Miller; Jorge Gutiérrez, Cristian Martínez, Víctor Griffith, César Yanis; José Fajardo y Alberto Quintero.
- República Dominicana: Miguel Lloyd; Guillermo de Peña, César García, Brian López, Christian Schoissengeyr; Heinz Morschel, Jean Carlos López, Lucas Bretón; Rafael Núñez, Dorny Romero y Edarlyn Reyes.
PUEDES VER: Universitario empieza la 'purga' para el Torneo Clausura de la Liga 1: los 5 jugadores que dejarán el club
Convocados de Panamá para el Mundial 2026
- Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Club Nacional de Fútbol), César Samudio (CD Marathon)
- Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)
- Volantes: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica)
- Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)