JNE exige garantías a José María Balcázar para el desarrollo de la segunda vuelta en el exterior

JNE exige garantías al presidente Balcázar para el adecuado desarrollo de las elecciones en el exterior. | Andina.

JNE exige garantías al presidente Balcázar para el adecuado desarrollo de las elecciones en el exterior. | Andina.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, se dirigió a José María Balcázar para que tome medidas, con la finalidad de asegurar el adecuado desarrollo de la segunda vuelta electoral en el exterior.

El titular del JNE remarcó la urgencia de fortalecer la comunicación del Poder Ejecutivo a pocos días de las elecciones. En el oficio, Burneo Bermejo señaló que es importante “reforzar las coordinaciones vinculadas a la gestión de las representaciones del Estado peruano en el exterior”.

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Según argumentó el organismo electoral, salvaguardar la participación de la comunidad peruana migrante “constituye una expresión fundamental del derecho al sufragio y un componente esencial de la legitimidad del proceso electoral”.

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Por tal motivo, el JNE advirtió que es una obligación del Ejecutivo garantizar que los consulados cuenten con el respaldo logístico para evitar cualquier contratiempo el día de la votación.