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Un agricultor en Brasil cavaba un pozo artesanal en busca de agua y terminó descubriendo petróleo crudo a solo 40 metros de profundidad

A pesar del descubrimiento, la explotación del yacimiento no es inmediata. Se requieren estudios técnicos para determinar la viabilidad económica y posibles compensaciones al agricultor.

Un agricultor en Ceará, Brasil, descubre petróleo crudo al excavar un pozo en busca de agua.
Un agricultor en Ceará, Brasil, descubre petróleo crudo al excavar un pozo en busca de agua. | Foto: Fabricando
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Lo que comenzó como una búsqueda urgente de agua terminó convirtiéndose en un hallazgo inesperado en el noreste de Brasil. Un agricultor que excavaba un pozo artesanal dentro de su propiedad encontró petróleo crudo a unos 40 metros de profundidad, un descubrimiento poco habitual que sorprendió tanto a vecinos como a especialistas del sector energético.

El caso ocurrió en el municipio de Tabuleiro do Norte, en el estado de Ceará, donde Sidrônio Moreira perforó el suelo ante la falta de suministro regular de agua en la zona. En lugar del recurso que esperaba encontrar, emergió una sustancia oscura, espesa y con fuerte olor a combustible. Meses después, las autoridades confirmaron oficialmente que se trataba de petróleo.

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El hallazgo fue confirmado tras análisis realizados por especialistas

El descubrimiento se produjo en noviembre de 2024, pero tomó mayor relevancia después de que el caso comenzara a circular en medios brasileños. A raíz de esa difusión, técnicos de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) visitaron el terreno en marzo de 2026 para tomar muestras y realizar estudios fisicoquímicos del material extraído del pozo.

Tras los análisis, el organismo confirmó que el líquido encontrado corresponde efectivamente a petróleo crudo. La noticia generó sorpresa entre los expertos, ya que no es frecuente que este tipo de recurso aflore a una profundidad tan reducida. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron sellar el área y restringir el contacto directo con la sustancia mientras continúan las evaluaciones ambientales y geológicas.

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¿Qué puede pasar ahora con el petróleo encontrado en el terreno?

Aunque la presencia de crudo ya fue verificada oficialmente, eso no significa que el yacimiento vaya a ser explotado de inmediato. Especialistas advierten que todavía serán necesarios estudios técnicos más profundos para determinar el volumen del recurso, su viabilidad económica y el impacto que tendría una eventual extracción industrial en la zona.

Además, la legislación brasileña establece que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado federal. Sin embargo, si en el futuro se autorizara la explotación del yacimiento, el agricultor podría acceder a una compensación económica vinculada al uso del terreno. Por ahora, el descubrimiento casual permanece bajo observación mientras continúa el proceso de análisis que definirá si este hallazgo puede transformarse en un proyecto energético de mayor escala.

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