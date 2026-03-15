María Corina Machado dijo que todos los presos políticos deben estar plenamente libres en Venezuela. | Composición LR | Jazmin Cera

María Corina Machado dijo que todos los presos políticos deben estar plenamente libres en Venezuela. | Composición LR | Jazmin Cera

La líder opositora María Corina Machado aseguró que el régimen de Delcy Rodríguez "pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela".

Las recientes declaraciones de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 ocurrieron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negara la amnistía al abogado Perkins Rocha. Actualmente, cumple prisión domiciliaria con un grillete electrónico en el tobillo y medidas cautelares.

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Este asesor jurídico del bloque antichavista fue arrestado el 27 de agosto de 2024 y acusado de terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir tras la reelección de Nicolás Maduro frente a Edmundo González Urrutia.

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Represión

A través de la red social X (antes Twitter), la dirigente aseveró que las "prácticas represivas del interinato siguen ocurriendo" en Venezuela. En ese sentido, advirtió que la comunidad internacional "debe mantenerse alerta" y acompañar la demanda legítima de los familiares y organizaciones de derechos humanos, así como aumentar la "presión sobre los represores del régimen".

Asimismo, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sostuvo que la decisión del tribunal "contradice el espíritu de la ley y mantiene el uso del sistema penal como instrumento contra la disidencia".

"Esta decisión ratifica la urgente necesidad de contar con instituciones y jueces independientes que actúen conforme a derecho y no siguiendo instrucciones políticas", subrayó la PUD en un comunicado publicado en redes sociales.

Por último, el organismo puntualizó que el fin de la persecución política y la liberación de todos los presos políticos "son condiciones indispensables para que Venezuela pueda avanzar hacia una transición democrática real".

Machado exige libertad de Rocha

Perkins Rocha rechazó el fallo del tribunal y detalló en X que la negación del beneficio constitucional fue ratificada por el magistrado José Antonio García Morán. "Considero que ha incurrido en un grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance de la mencionada ley", expresó.

El magistrado consideró que el abogado se encuentra dentro de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 9 de la ley, que veta la amnistía a procesados por violaciones graves de derechos humanos, corrupción, narcotráfico o a quienes hayan "promovido o facilitado acciones militares de gobiernos extranjeros".

En este caso, el TSJ lo vincula con delitos de terrorismo, conspiración con gobiernos exteriores, asociación para delinquir y traición a la patria. Se trata de cargos genéricos que el chavismo ha utilizado contra numerosos adversarios.

"Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados: libres. El régimen cree que con su justicia selectiva demuestra que tiene poder y control", dijo Machado.