Ni Brasil ni México: este es el país de América Latina que quiere modernizar su industria militar para 2030

Chile presenta su hoja de ruta 2026-2030 para potenciar su industria militar y modernizar sus Fuerzas Armadas. | Foto: Composición LR

Chile presenta su hoja de ruta 2026-2030 para potenciar su industria militar y modernizar sus Fuerzas Armadas. | Foto: Composición LR

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Chile ha trazado una hoja de ruta para fortalecer sus capacidades de defensa y convertir a su industria militar en una de las más relevantes de América Latina hacia el año 2030. El plan forma parte de la estrategia presentada por el Ministerio de Defensa Nacional, que busca modernizar las Fuerzas Armadas, garantizar un financiamiento estable y potenciar el desarrollo tecnológico vinculado al sector.

La iniciativa contempla una serie de transformaciones estructurales destinadas a mejorar la planificación de largo plazo, reforzar la seguridad fronteriza y consolidar a las empresas estatales de defensa como actores competitivos tanto en el mercado nacional como internacional.

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El plan busca fortalecer las capacidades militares y el financiamiento de la defensa

Uno de los principales objetivos del programa 2026-2030 es consolidar un sistema financiero que permita a las Fuerzas Armadas mantener sus capacidades operativas de manera sostenida. Para ello, el Gobierno chileno pretende fortalecer mecanismos como el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas de Defensa y el Fondo de Contingencia Estratégica.

Según las autoridades, estas herramientas permitirán garantizar recursos para el mantenimiento de equipos, la actualización tecnológica y el desarrollo de proyectos estratégicos. La meta es que, al finalizar la década, el país cuente con un marco financiero más estable y con criterios de planificación claros para responder a los desafíos de la defensa nacional.

Chile apuesta por una industria militar con proyección internacional

Otro de los pilares del plan es fortalecer a las principales empresas estatales vinculadas al sector defensa. Entre ellas destacan Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) y la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer), organizaciones que serán sometidas a procesos de modernización y mejora de su gobernanza.

Además, el proyecto incluye la consolidación del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval y el impulso de un ecosistema de innovación que involucre a universidades, centros de investigación e industrias tecnológicas. Con estas medidas, Chile espera posicionarse como un referente regional en materia de defensa, capaz de desarrollar capacidades propias y competir en mercados internacionales durante los próximos años.