Mundo

El líder venezolano Edmundo González anuncia que será sometido a una intervención por un "hueso roto"

El líder opositor aseguró que estará acompañado por un "equipo de médicos" de Venezuela y España, país donde se exilió luego de perder las elecciones presidenciales ante Nicolás Maduro.

Edmundo González Urrutia estaba recibiendo atención médica por una dolencia en la cadera.
Edmundo González Urrutia estaba recibiendo atención médica por una dolencia en la cadera. | AFP

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia anunció en un audio publicado en la red social X que este jueves 5 de marzo de 2026 será sometido a "una pequeña intervención quirúrgica para reparar un hueso roto". También mencionó que estará acompañado por un "equipo de médicos" de Venezuela y España, donde se exilió luego de perder las elecciones presidenciales ante el ahora exdictador Nicolás Maduro.

"Se trata de un procedimiento habitual en este tipo de casos", subrayó sin dar más detalles sobre la operación. Asimismo, reconoció que "en estos días" conversó "mucho" con María Corina Machado. "Estamos trabajando, coordinando y alineando los próximos pasos", sostuvo. Seguidamente, expresó que volverá a Venezuela con la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. "Es un esfuerzo de equipo que honra la gesta cívica del 28 de julio", concluyó.

Edmundo González suspende agenda pública

La Vocería Oficial de Venezuela (oficina de los opositores González y Machado) informó el lunes 2 marzo que el excandidato presidencial se encuentra recibiendo atención médica por una dolencia en la cadera. "Siguiendo indicaciones profesionales, guardará reposo durante los próximos días y no atenderá compromisos públicos ni concederá entrevistas mientras cumple este proceso de recuperación", puntualizó el equipo en redes sociales.

En un encuentro estratégico con representantes de las Federaciones de Centros Universitarios (FCU) en febrero, el dirigente aseveró que los derechos se "convierten en privilegios cuando se aplican de manera selectiva". Además, apostilló a inicios de enero que "no es suficiente" la captura de Nicolás Maduro para dirigir al país suramericano hacia la normalización.

Machado anuncia regreso a Venezuela

Machado aseguró este domingo 1 de marzo de 2026 que regresará a Venezuela "en pocas semanas". La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 explicó que volverá al país sudamericano para "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible". Sin embargo, señaló que antes de regresar debe cumplirse una "hoja de ruta" para fortalecer la unidad nacional.

Según ella, ese proceso se evidenció en lo que describió como una "gran victoria" en las elecciones del 28 de julio de 2024. Ese día, la oposición y varios organismos internacionales afirmaron que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador de los comicios presidenciales frente a Nicolás Maduro, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó a Maduro como vencedor sin publicar los resultados detallados de la votación.

