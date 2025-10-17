HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Mundo

Así es Cabo Verde, el país africano que habla portugués, se independizó hace 50 años y clasificó por primera vez al Mundial 2026

Es el país más pequeño en clasificar al Mundial 2026. Uno de sus jugadores fue 'fichado' por LinkedIn para ser parte del equipo de Cabo Verde.

Cabo Verde, un país africano muy cerca de Sudamérica, clasificó por primera vez al Mundial 2026 en Estados Unidos.
Cabo Verde, un país africano muy cerca de Sudamérica, clasificó por primera vez al Mundial 2026 en Estados Unidos. | Composición LR

Cabo Verde hizo historia al clasificar por primera vez a la Copa del Mundo 2026. Este pequeño archipiélago africano, con poco más de 500.000 habitantes, ganó por 3-0 ante Esuatini y celebró su pase justo en el aniversario 50 de su independencia de Portugal. Pero lo que hace aún más fascinante es que usó LinkedIn para 'fichar' a un jugador clave.

Este es el caso de Roberto Lopes, un defensor central nacido en Irlanda, pero con raíces caboverdianas, quien fue reclutado a través de la aplicación de LinkedIn. La historia refleja la forma en que Cabo Verde aprovechó su diáspora para construir un equipo competitivo y sorprendente.

Cabo Verde clasificó por primera vez a la Copa del Mundo 2026. Foto: FIFA/CNN<br>

La herencia de Cabo Verde: su idioma y raíces europeas

Cabo Verde, aunque tiene el portugués como lengua oficial, es un país donde el criollo caboverdiano predomina en las calles, la música y las conversaciones cotidianas. Este idioma es una mezcla de portugués, influencias africanas y giros locales, lo que le da una rica identidad cultural. El criollo refleja la historia de Cabo Verde como antigua colonia portuguesa y su lucha por una autonomía que finalmente alcanzaron en 1975.

Cabo Verde es un archipiélago volcánico frente a la costa de Senegal. Foto: WEROD<br>

La independencia de Cabo Verde se logró luego de una larga lucha política liderada por figuras como Amílcar Cabral. En 1975, el país se desligó del Imperio Portugués, y marcó un hito significativo en su historia. A partir de esa fecha, la nación con raíces europeas comenzó a forjar su propio camino, con el portugués y el criollo como pilares de su identidad lingüística.

Cabo Verde es de los países más democráticos de África. Foto: Clarín<br>

¿Cómo un jugador fue reclutado por LinkedIn para el Mundial 2026?

La historia de Roberto Lopes, el defensor irlandés de origen caboverdiano, demuestra cómo Cabo Verde supo aprovechar los recursos del mundo moderno para fortalecer su selección. En 2019, el jugador recibió un mensaje de un seleccionador caboverdiano. "Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura", contó.

Lopes no dudó en aceptar la oferta, y seis años después, él y otros 25 futbolistas con raíces caboverdianas llevaron al país a lograr su histórica clasificación al Mundial. El hecho de que Cabo Verde se abriera a la diáspora y utilice plataformas como LinkedIn para captar talento internacional subraya la creatividad y determinación del país para aprovechar todas las herramientas disponibles en el fútbol moderno.

Roberto Lopes compartió el mensaje del entrenador para ficharlo como jugador de Cabo Verde. Foto: pico_lopes/Instagram<br>

Detalles clave sobre Cabo Verde

Cabo Verde es el país más pequeño en clasificar al Mundial 2026.

  • Ubicación: Cabo Verde es un archipiélago volcánico frente a la costa de Senegal, compuesto por diez islas habitadas.
  • Diáspora: más de un millón de caboverdianos viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos, Portugal y Francia.
  • Música: la morna, un género musical similar al fado portugués, es parte fundamental de su cultura.
  • Democracia: Cabo Verde es uno de los países más democráticos de África, con elecciones libres y un bajo nivel de corrupción.
  • Economía: el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, especialmente en las islas de Sal y Boa Vista.
La mayoría de los caboverdianos viven fuera del país. Foto: Lonely Planet<br>

Ubicación geográfica de Cabo Verde de África. Foto: Guide to Cabo Verde<br>

