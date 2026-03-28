María Corina Machado celebra reapertura de Vente Venezuela en Caracas y asegura que "estamos muy cerca de la libertad"
El local de la organización política permaneció cerrado por más de un año debido a la persecución ejecutada por el régimen chavista.
- María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez "pretende prolongar el terror para quebrar la moral" de Venezuela
- María Corina Machado llama a sus compatriotas exiliados en Chile a regresar a Venezuela para la reconstrucción
La líder opositora venezolana María Corina Machado Parisca celebró la reapertura de la sede nacional del partido político Vente Venezuela, que fundó en Caracas. El local permaneció cerrado por más de un año a causa de la persecución ejecutada por el régimen chavista tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.
"Qué emoción ver este momento. (…) Así que quiero recordar el 23 de enero de 2010, cuando pisamos ese espacio pensando que iba a ser por solo unos días o unas semanas. Miren todo el camino recorrido. Hoy estamos muy cerca de la libertad", dijo en un video publicado en redes sociales.
TE RECOMENDAMOS
TIPOS DE BAÑOS DE FLORECIMIENTO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Un agricultor chino de 60 años se vuelve exitoso al crear un submarino casero que se sumerge 8 metros en el río con menos de US$800
Pronunciamientos tras reapertura de sede opositora
La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 consideró la apertura como una oportunidad para "recordar y reivindicar" los logros alcanzados en las instalaciones de Vente Venezuela.
Machado volvió a mencionar que el país será libre. "Podemos asegurarnos de que todo ha valido la pena: el esfuerzo invertido, las pérdidas, el sufrimiento y el aprendizaje", expresó.
En ese escenario, el coordinador nacional de la organización, Henry Alviárez, señaló que retomarán las tareas políticas y subrayó la necesidad de buscar "un cambio urgente" en la nación caribeña.
"La gente ciertamente está esperanzada, pero debemos avanzar mediante un ejercicio de ciudadanía", remarcó desde el Bejucal, sede de la agrupación.
PUEDES VER: ¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?
Machado resalta unidad y futuro de Caracas
Además, la opositora describió el Bejucal como un hogar familiar y un espacio de estímulo.
"Es el lugar donde las personas que compartimos valores, ideas y creencias nos encontramos, nos abrazamos y aprendemos unos de otros; nos estimulamos, nos corregimos, nos empujamos y nos levantamos en los momentos de dificultad", argumentó.
Por último, puntualizó que la "ruta está definida" para que los venezolanos regresen y conviertan a Venezuela en una nación "próspera, justa, alegre y luminosa".