Los votantes de ese país seleccionan listas de partidos bajo una estructura de escaños de nivelación que asegura una distribución proporcional y justa de las curules. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

Los votantes de ese país seleccionan listas de partidos bajo una estructura de escaños de nivelación que asegura una distribución proporcional y justa de las curules. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

¿Sabías que sí existe un país considerado el más democrático del mundo? Allí rechazan el modelo de elección presidencial directa para privilegiar un sistema donde el jefe de Estado se distancia de la figura ejecutiva tradicional. Esta estructura prioriza la justicia y la participación ciudadana, bajo un diseño que asegura competencias equilibradas. El objetivo central radica en impedir que el poder financiero distorsione los resultados de las votaciones de forma desmedida.

Dicho compromiso con la paridad se manifiesta mediante regulaciones estrictas sobre la publicidad política en medios de comunicación masivos. En vez de fomentar torneos de spots televisivos, esas sociedades promueven debates públicos en los que cada partido expone sus propuestas bajo las mismas condiciones.

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¿Cuál es el país más democrático del mundo?

Según el Índice de Democracia 2026 de The Economist, se trata de Noruega. Esta nación ha mantenido este puesto durante varios años debido a una serie de factores que refuerzan su panorama político, destacando por encima de otras potencias del mundo. Oslo no solo cuenta con instituciones públicas sólidas, sino que también se caracteriza por un bajo nivel de corrupción, una cultura política que favorece la participación ciudadana y un sistema de bienestar que nivela las desigualdades.

Las razones detrás de su destacado puntaje de 9,8:

Confianza en las instituciones : Con una de las tasas más altas de confianza social, tiene una estructura transparente que permite a sus ciudadanos acceder a información pública sin restricciones.

: Con una de las tasas más altas de confianza social, tiene una estructura transparente que permite a sus ciudadanos acceder a información pública sin restricciones. Igualdad : El sistema económico y político está diseñado para asegurar que los beneficios de la riqueza nacional se distribuyan equitativamente.

: El sistema económico y político está diseñado para asegurar que los beneficios de la riqueza nacional se distribuyan equitativamente. Sistema electoral pluralista: El país garantiza una representación política justa al permitir que incluso los partidos más pequeños puedan tener un asiento en el parlamento, gracias al sistema electoral que da prioridad a la equidad de representación.

Las elecciones no son obligatorias y no hay multas

El ejercicio democrático en Oslo se fundamenta en la elección de los integrantes del Storting, su parlamento unicameral (que en Latinoamérica serían los congresistas), mediante un proceso que ocurre cada cuatro años. Los votantes seleccionan listas de partidos bajo una estructura de escaños de nivelación que asegura una distribución proporcional y justa de las curules, lo cual minimiza el enfoque en figuras individuales para priorizar la cooperación entre colectivos. "Este sistema evita que un solo partido acapare el poder y fomenta el consenso político", dice The Economist.

Respecto al proselitismo, la nación escandinava restringe la propaganda política en medios televisivos a través de la Ley de Radiodifusión, con el fin de anular disparidades económicas entre las diversas facciones. Esta normativa sustituye los anuncios pagados por foros de discusión y entrevistas obligatorias donde cada organización dispone de periodos idénticos para exponer sus plataformas programáticas. Al respecto, The Guardian destaca que "esto crea un entorno más equitativo en la política, favoreciendo las ideas sobre el dinero".

El Fondo Petrolero y el acceso al sistema educativo noruego

El Fondo de Pensiones del Gobierno constituye el sustento del bienestar nacional mediante la gestión de los ingresos derivados del petróleo y gas en el mar del Norte. Esta entidad, bajo la supervisión del Banco Central de Noruega, posee activos por encima de los 1,4 billones de dólares distribuidos en bonos, acciones y propiedades globales. El mecanismo financiero busca la protección de la prosperidad para las edades venideras y restringe el gasto impulsivo de capital en el presente.

La infraestructura académica del país destaca por su gratuidad total desde el nivel primario hasta el universitario bajo un financiamiento estatal robusto. Según UNICEF, "la igualdad en el acceso a la educación ha sido un factor clave en la construcción de una sociedad altamente capacitada y comprometida con el desarrollo sostenible". Los programas pedagógicos priorizan el crecimiento humano completo y fortalecen los principios democráticos junto con la responsabilidad civil.

Los otros países democráticos del mundo en 2026

El informe destaca a las naciones más democráticas después de Noruega: