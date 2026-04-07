La expedición científica china finalizó con éxito una perforación que superó los 3.000 metros de profundidad cerca de un cuerpo de agua subglacial. | Ilustración con IA/ChatGPT/Xinhua

La expedición científica china finalizó con éxito una perforación que superó los 3.000 metros de profundidad cerca de un cuerpo de agua subglacial. | Ilustración con IA/ChatGPT/Xinhua

Pekín alcanzó un nuevo hito científico al perforar 3.413 metros de hielo en la Antártida mediante un sistema de agua caliente, en el marco de su 42.ª expedición polar. El Ministerio de Recursos Naturales confirmó que la operación, ejecutada cerca de la estación Kunlun en la zona oriental, superó la marca internacional previa de 2.540 metros. Esta incursión profunda representa la primera de su clase para la nación, según Xinhua.

El experimento facilitó el acceso libre de contaminantes a un lago subglacial, un entorno que permaneció aislado por millones de años. Los informes oficiales aseguran que el logro demuestra la capacidad tecnológica china para operar en condiciones extremas. Con este avance, la potencia busca fortalecer la investigación sobre el cambio climático y los ecosistemas del continente helado, bajo estándares de alta precisión técnica.

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China logra su primera gran perforación con tecnología limpia

La expedición científica finalizó con éxito una perforación que superó los 3.000 metros de profundidad cerca de un cuerpo de agua subglacial. Esa maniobra, integrada en la campaña polar que comenzó en noviembre de 2025, estableció un conducto permanente para efectuar investigaciones directamente en el terreno.

El propósito central de la misión radicó en validar la eficacia de un mecanismo térmico de agua caliente diseñado para extraer muestras de forma aséptica. De acuerdo con Xinhua, el ensayo técnico garantizó “un canal de acceso libre de contaminación”, elemento crucial para el estudio de sedimentos y agua antigua sin alterar el ecosistema virgen. Gracias a este avance, los expertos ahora poseen las herramientas necesarias para recolectar material biológico bajo la densa capa helada con estándares de bioseguridad internacional.

Dicho suceso destaca como la hazaña inicial de esta clase para la nación china, pues representa su primer triunfo operativo bajo condiciones extremas mediante este sistema específico. El resultado elimina una carencia técnica previa en la exploración del polo sur y fortalece la autonomía investigativa en vastas regiones del territorio antártico. Al consolidar su capacidad de acción en la superficie de hielo, la potencia asiática reafirma su posición competitiva en la carrera global por el conocimiento científico de las zonas más remotas del planeta.

El método chino de perforación en el hielo antártico

La tecnología de perforación con agua caliente emplea chorros de alta presión y temperatura para fundir la masa helada, lo que permite abrir canales verticales de forma progresiva. Ese procedimiento prescinde de brocas mecánicas y evita la filtración de contaminantes químicos, un factor crítico para preservar la pureza de los ecosistemas subglaciares. Al respecto, la agencia de noticias Xinhua destaca que esa técnica ofrece una mayor eficiencia frente a los sistemas convencionales y se consolida como la norma global para exploraciones en la profundidad de los polos.

El despliegue operativo en la Antártida demostró que es posible alcanzar profundidades extremas mediante la integración de mangueras térmicas y equipos diseñados para el frío extremo. Los ingenieros chinos superaron retos logísticos complejos, especialmente en la regulación del flujo de calor y la estabilidad del conducto bajo presiones inmensas. Gracias a este avance, la comunidad científica logra una menor alteración del entorno glaciar y garantiza que el estudio de muestras milenarias se realice con una velocidad de penetración sin precedentes y total integridad ambiental.

¿Por qué es relevante el logro chino en la Antártida?

El acceso a estos depósitos hídricos bajo el hielo constituye una ventana privilegiada hacia el pasado de la Tierra. Esa clase de expediciones preserva datos sobre la evolución planetaria a través de millones de años, lo que resulta vital para el análisis del entorno.

La exploración de hábitats extremos define nuevos horizontes en la búsqueda de organismos capaces de subsistir bajo presiones intensas y oscuridad total. Dichos ecosistemas antárticos funcionan como laboratorios naturales para evaluar la existencia biológica en otros planetas. El progreso tecnológico chino consolida así una base sólida que amplía el conocimiento sobre la habitabilidad universal y refuerza la relevancia de la ciencia polar contemporánea.