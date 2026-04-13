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El país de América Latina que supera a Perú y Colombia con la mayor producción de paltas en el mundo: le exporta más a EE.UU.

Esa gigantesca nación consolida su liderazgo mundial mediante el suministro del 88% de las importaciones de EE.UU., su principal socio comercial.

América Latina continúa siendo el escenario principal de la producción y exportación de palta o aguacate en el mundo.
América Latina continúa siendo el escenario principal de la producción y exportación de palta o aguacate en el mundo. | Composición LR/Freepik/Andina/Portal Fruticola

La industria mundial de la palta experimenta un auge crucial gracias a la demanda en Europa y Estados Unidos. América Latina lidera este sector al concentrar más del 60% de la producción global, lo que la posiciona como un motor económico vital que atrae inversión extranjera y empleo. Un país de la región destaca sobre potencias como Perú o Colombia, consolidado hoy como el exportador principal hacia el territorio estadounidense. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este alimento será el más comercializado para 2030.

Dicha nación mantiene una cadena de suministro robusta con un sistema integrado que garantiza envíos constantes. Durante 2024, las ventas externas hacia EE. UU. aumentaron debido a la preferencia del consumidor por frutos con excelente sabor, textura y durabilidad. Pese al éxito, los competidores vecinos intensifican sus esfuerzos para conquistar plazas en Asia, mientras el líder actual asegura su estatus de socio comercial estratégico.

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¿Cuál es el país de América Latina con la mayor producción de paltas en el mundo?

México domina el mercado global de la palta y supera a competidores regionales como Perú o Colombia. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), esa nación concentra el 41,9% de las exportaciones mundiales, con una proyección de ingresos que pronto supere los 4.000 millones de dólares. Su cercanía geográfica con el territorio estadounidense facilita una distribución masiva y veloz de este fruto frente a otros productores internacionales.

El ranking mundial de los principales países productores de palta. Foto: LXA News

El ranking mundial de los principales países productores de palta. Foto: LXA News

La industria destaca gracias al estado de Michoacán, zona que genera más del 75% del cultivo nacional de la variedad Hass. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) registró el envío de 1,28 millones de toneladas métricas durante 2024 y prevé un crecimiento del 5% en el periodo siguiente.

Top 10 de países exportadores de palta entre 2006 y 2024. Foto: Fluctuante

Top 10 de países exportadores de palta entre 2006 y 2024. Foto: Fluctuante

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Otros países latinoamericanos que destacan en el cultivo de palta

Perú consolida su posición internacional tras alcanzar un 13% de la cuota global de exportaciones de aguacate, con ventas que ascienden a US$1.240 millones. La nación andina prioriza la rentabilidad sobre el volumen mediante una estrategia de calidad superior que satisface las exigencias de Europa y EE.UU.

Por su parte, Colombia destaca como un actor clave debido a su producción continua durante todo el año, factor que le otorgó un crecimiento del 54,3% en 2024. El país cafetero concentra el 70% de sus envíos en el continente europeo, tras superar a diversos competidores regionales con despachos valorados en más de 300 millones de dólares.

Este país latinoamericano concentra más del 60 % de la producción global de aguacate. Foto: Andina

Este país latinoamericano concentra más del 60 % de la producción global de aguacate. Foto: Andina

Top 5 productores y exportadores de aguacate

  • México: 41,9% del total mundial; alrededor de US$3.780 millones en exportaciones.
  • Perú: 13% del mercado global; US$1.240 millones en exportaciones, priorizando rentabilidad sobre volumen.
  • Colombia: producción continua todo el año; creciente estabilidad y expansión hacia Europa.
  • Chile: menor volumen, pero foco en productos premium y mercados de alto valor.
  • Kenia: principal competidor fuera de América Latina, con creciente presencia en Europa.

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¿A qué naciones se les exporta más paltas mexicanas?

Los aztecas consolidan su liderazgo mundial mediante el suministro del 88% de las importaciones de EE.UU., su principal socio comercial, de acuerdo con el USDA. Más del 80% de las ventas externas de paltas Hass terminan en territorio estadounidense, donde los consumidores prefieren este fruto por su sabor y durabilidad durante eventos de alta demanda.

Esa estrategia nacional incluye a Canadá y Japón, destinos que adquieren el 7% y 3% de la producción, respectivamente. Informes oficiales prevén que las exportaciones hacia estos países mantendrán su solidez en 2025 gracias a la "creciente apreciación por el aguacate mexicano" en mercados fuera de Norteamérica.

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