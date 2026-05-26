La startup china Meng Xiaoyi presenta PettiChat, un innovador traductor inteligente para mascotas que usa inteligencia artificial para interpretar ladridos y maullidos en tiempo real. | Foto: Pettichat/mejorada con IA

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La startup china Meng Xiaoyi, ubicada en Hangzhou, presentó PettiChat, un dispositivo inteligente para mascotas diseñado para interpretar ladridos, maullidos, movimientos y patrones de conducta mediante inteligencia artificial. Con base en reportes internacionales, el equipo emplea el modelo Qwen de Alibaba Cloud para transformar dichas señales en frases comprensibles para los dueños en tiempo real.

La compañía asegura que su sistema alcanza una precisión cercana al 94,6%, una cifra procedente de datos promocionales de la firma que carece de estudios científicos independientes como respaldo. En su web oficial, la herramienta destaca como el primer traductor de perros y gatos en tiempo real y garantiza traducciones en un lapso de apenas 1,2 segundos.

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¿Qué es PettiChat y cómo funciona este traductor para mascotas?

Este accesorio tipo clip se engancha firmemente al collar o arnés de tu compañero de cuatro patas. Con un peso de apenas 27,2 gramos y certificación IP65, que garantiza resistencia al agua y al polvo, el diseño desarrollado por Mint resulta ideal tanto para felinos como para caninos.

El collar recopila miles de sonidos y comportamientos de animales en distintas situaciones. Foto: Pettichat

El aparato integra micrófonos y sensores de movimiento conectados directamente a una aplicación móvil. Su propósito principal es examinar vocalizaciones, emociones y conductas para generar avisos específicos. Según reporta NDTV, el sistema emplea señales corporales y sonoras para producir frases humanas en tiempo real, tales como “quiero jugar” o “déjame tranquilo”.

El collar chino con IA para mascotas combina sensores, micrófono y conexión a una aplicación. Foto: Pettichat

La empresa asegura que la tecnología fue entrenada con más de 1,5 millones de muestras reales de audio animal y unas 3.200 horas de video anotado, un compendio reunido con el apoyo de veterinarios y voluntarios durante dos años. Pese a estos datos, diversas investigaciones sobre comunicación felina advierten que las personas suelen mostrar una capacidad limitada para extraer información precisa solo a partir de maullidos, lo que refuerza la necesidad de cautela ante promesas de traducción literal.

¿Cómo funciona el collar inteligente para mascotas y dónde se puede comprar?

El innovador dispositivo debutó mediante una campaña en Kickstarter y actualmente está disponible en preventa en el comercio electrónico oficial de la marca. Respecto a los costos, el medio NDTV informó que la edición limitada posee un valor de US$189,99, reducido temporalmente a US$149,99, aunque otros reportes de prensa registraron ofertas iniciales próximas a US$118 o US$119.

El sistema utiliza algoritmos de inteligencia artificial para analizar ladridos, maullidos y hasta posturas. Foto: Pettichat

Esta tecnología promete una interpretación bidireccional que decodifica los ladridos y maullidos a expresiones humanas, al mismo tiempo que transforma la voz del dueño en señales comprensibles para el canino o felino. Sobre este software, el diario Mint destaca que la meta es generar una “conversación real” entre los usuarios y sus compañeros de vida, una experiencia potenciada por inteligencia artificial que carece de validación científica estricta.

La plataforma móvil vinculada gestiona el registro de interacciones y un sistema de geocercas que emite alarmas si el animal abandona las zonas seguras delimitadas. De igual manera, los desarrolladores afirman que una carga de 60 minutos rinde para más de 1.000 traducciones, un rendimiento técnico que los expertos sugieren tomar con cautela debido a la falta de auditorías independientes en el mercado actual.