La nueva declaración del papa León XIV surge un día después de las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien lo tildó de "débil". | Composición LR/AFP

La nueva declaración del papa León XIV surge un día después de las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien lo tildó de "débil". | Composición LR/AFP

El papa León XIV afirmó este martes 14 de abril que Dios "no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; su corazón está con los pequeños y los humildes". Esa declaración surge un día después de las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien tildó al pontífice de "débil" en materia de política exterior.

A la par, el Santo Padre manifestó alegría por la fraternidad observada en el asilo de ancianos de la antigua Hipona, Hermanitas de los Pobres. Asimismo, sostuvo que el Creador tiene el "corazón desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras." La visita al centro asistencial refuerza su postura sobre el reino de paz, alejada de la cuestionable actitud que el mandatario estadounidense proyecta en sus recientes acusaciones.

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León XIV: “¡Hay esperanza!”

Durante su segunda jornada en Argelia, el sumo pontífice visitó un asilo en Annaba, localidad vinculada al legado de San Agustín y su orden religiosa. "Estoy contento porque Dios habita aquí, ya que donde hay amor y servicio, allí está Dios", dijo al elogiar el centro de las Hermanitas de los Pobres.

El breve recorrido por la ciudad concluye con una solemne misa en la basílica dedicada al santo de Hipona. El líder eclesial subrayó que la armonía comunitaria de ese centro representa un mensaje positivo para el mundo actual. Sobre esta convivencia en fraternidad, el papa manifestó su optimismo con una declaración contundente: "Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza!".

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Trump contra Meloni por criticar sus palabras sobre el Papa

El mandatario estadounidense manifestó su descontento hacia la primera ministra italiana por sus comentarios contra el papa León XIV. Durante una charla con 'Corriere della Sera', el líder republicano sentenció: "Estoy conmocionado por Giorgia Meloni. Pensé que tenía coraje; me equivoqué". Esta reacción surge como respuesta a la postura de la jefa de Gobierno, quien subrayó su rechazo a una sociedad donde el clero actúe bajo dictados partidistas.

Trump intensificó sus reproches al señalar una supuesta falta de implicación de Italia ante la amenaza nuclear iraní, además de criticar su rol dentro de la OTAN y en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz. El conflicto escaló ante la negativa de la nación europea a ceder el uso de la base de Sigonella, un movimiento que agravó las fricciones en un vínculo diplomático que parecía sólido hasta hace poco tiempo.

A pesar de que Meloni figuró como una interlocutora privilegiada en Europa tras el retorno del magnate a la Casa Blanca en 2025, la actual coyuntura debilita esa alianza política. Mientras tanto, la oposición italiana aprovecha ese distanciamiento para exigir una protección más férrea de los intereses nacionales frente a las presiones externas sobre aranceles e intervenciones armadas.