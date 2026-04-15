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Este es el único caza de quinta generación en el mundo que desafía la defensa aérea de Estados Unidos y otras potencias

Diseñado para asegurar la superioridad aérea, el Su-57 combina características de caza y avión de ataque, con tecnología furtiva y capacidad para realizar misiones de alto riesgo sin ser detectado.

Rostec, el megaconsorcio estatal ruso de defensa, demostró cómo el Su-57 ejecutaba operaciones imposibles para el F-35. Foto: The War Zone.
Rostec, el megaconsorcio estatal ruso de defensa, demostró cómo el Su-57 ejecutaba operaciones imposibles para el F-35. Foto: The War Zone.

El Su-57, caza de quinta generación desarrollado por Rusia, es actualmente el único avión capaz de competir directamente con los avanzados sistemas de defensa aérea de Estados Unidos y sus aliados, como el Patriot, NASAMS e IRIS. Este vehículo de combate, caracterizado por su maniobrabilidad excepcional, velocidad supersónica y baja detectabilidad, ha superado las capacidades de detección de las tecnologías occidentales.

Después de su debut en el Airshow China 2024, esta versión de exportación destacó nuevamente en el Aero India 2025, donde, en pruebas de vuelo, superó al F-35 estadounidense. Las demostraciones aéreas mostraron su capacidad superior, destacando especialmente en maniobras avanzadas que dejaban atrás las realizadas por su competidor.

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Además, demostró en condiciones de combate real su eficacia frente a las redes de protección antiaérea occidentales, lo que lo coloca en una posición privilegiada en el ámbito internacional.

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Características únicas en el mundo

Rostec, el megaconsorcio estatal ruso de defensa, demostró cómo el Su-57 ejecutaba operaciones imposibles para el F-35. En un vuelo de aproximadamente siete minutos a solo 100 metros de altitud, realizó más de 20 acrobacias innovadoras, algunas de las cuales solo son posibles gracias a las capacidades específicas de los cazas rusos.

A pesar de que ambos aviones comparten la característica de ser multifuncionales y furtivos, el caza ruso está diseñado con un enfoque diferente. Mientras que el F-35 se considera un avión ligero de ataque especializado en operaciones terrestres, el Su-57 es un caza pesado, preparado para dominar la superioridad aérea y realizar ataques de alta precisión.

Una de sus cualidades más destacadas es su baja detectabilidad en los rangos radar, infrarrojo y visual, un factor esencial en su diseño. Asimismo, su destreza para almacenar misiles en compartimentos internos del fuselaje minimiza su firma radar durante las misiones, lo que le permite ejecutar operaciones de alto riesgo sin ser detectado por las defensas enemigas.

La historia de la megaaeronave

El Su-57, caza de quinta generación de Sujói (Sukhoi), ha evolucionado significativamente desde su primer vuelo hace 15 años, convirtiéndose en una de las aeronaves más avanzadas del mundo. Esta aeronave ha sido perfeccionada continuamente y hoy es capaz de destruir objetivos aéreos, terrestres y navales, destacándose por su tecnología furtiva, que le permite volverse casi invisible a los radares enemigos.

El vehículo combina las funciones de un caza y un avión de ataque, lo que le permite usar una amplia gama de armas aire-aire y aire-superficie. Esta versatilidad fue demostrada en el salón aeronáutico de Dubái, donde se exhibió parte de su impresionante arsenal. Con su capacidad para realizar ataques aéreos y terrestres de manera eficaz, se posiciona como una pieza clave para las fuerzas aéreas.

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