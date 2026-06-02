La marca china que más coches vende en Europa elige España para su primera fábrica fuera de China en una década

MG, propiedad de SAIC Motor, abrirá su primera planta de producción en Europa en Galicia, con una inversión de 200 millones de euros y 120.000 vehículos anuales a partir de 2028 | Foto: composición LR/AFP

MG, propiedad de SAIC Motor, abrirá su primera planta de producción en Europa en Galicia, con una inversión de 200 millones de euros y 120.000 vehículos anuales a partir de 2028 | Foto: composición LR/AFP

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La fábrica de MG ya tiene destino confirmado. La marca, propiedad de SAIC Motor y líder entre los fabricantes chinos en ventas dentro del mercado europeo, anunció que instalará en Galicia su primera planta de producción fuera de China en casi 10 años. El proyecto contará con una inversión inicial de 200 millones de euros y prevé una capacidad de hasta 120.000 vehículos al año cuando entre en funcionamiento en 2028.

La decisión convierte a España en una pieza clave dentro de la estrategia de expansión de la compañía. El anuncio fue adelantado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, tras meses de negociaciones con la multinacional. En un comunicado, MG definió la iniciativa como un paso para producir “en Europa, para Europa”, en un momento en que la firma busca reforzar su presencia en el continente.

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Así será el proyecto que transformará Ferrol y As Pontes

La implantación industrial se distribuirá entre Ferrol y As Pontes, en la provincia de A Coruña. Según los planes conocidos hasta ahora, el puerto exterior de Ferrol concentrará tareas relacionadas con el ensamblaje y la logística, mientras que As Pontes albergará actividades industriales complementarias y parte de la cadena de suministro.

Las cifras difundidas por la Xunta apuntan a un impacto relevante en el empleo:

1.000 puestos directos.

1.000 empleos indirectos.

300 vinculados a la actividad industrial en As Pontes.

La administración gallega declaró la iniciativa como Proyecto Industrial Estratégico, una figura que permitirá agilizar trámites y licencias. Rueda destacó que se trata del primer proyecto industrial de SAIC en territorio europeo y agradeció la colaboración del Gobierno central para atraer la inversión.

Todavía no se ha confirmado qué modelos saldrán de las líneas de producción ni si la planta fabricará vehículos eléctricos, híbridos o de combustión. Tampoco se ha detallado el nivel de ensamblaje local que tendrá la instalación.

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España gana la carrera por la fábrica europea de MG

La elección de Galicia se produjo después de varios meses de contactos entre la compañía y las autoridades autonómicas. Uno de los encuentros clave tuvo lugar en abril, cuando Alfonso Rueda visitó el complejo industrial que SAIC posee en Zhengzhou y mantuvo reuniones con directivos del grupo.

La operación llega en un contexto marcado por los aranceles de la UE sobre determinados vehículos importados desde China. Fabricar en territorio europeo permitiría a MG reforzar su competitividad y consolidar su crecimiento en la región. La marca vendió 211.014 unidades en la Unión Europea durante 2025 y más de 305.000 si se incluyen Reino Unido y países nórdicos.

La llegada de SAIC se suma a otros movimientos recientes de fabricantes asiáticos. Chery ya opera en Barcelona, mientras que BYD ha impulsado proyectos productivos en otros países europeos. Galicia, por su parte, cuenta con una sólida tradición en automoción, respaldada por la presencia de Stellantis Vigo y el ecosistema empresarial de CEAGA, factores que pesaron en la decisión final de la multinacional.