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Rusia condena a 12 años de prisión a una mujer por traición tras donar a las Fuerzas Armadas de Ucrania

Las autoridades rusas sostienen que la transferencia de dinero constituye un acto directo de apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Ciudadana rusa apoyó financieramente a las tropas ucranianas y fue sentenciada a 12 años de prisión.
Ciudadana rusa apoyó financieramente a las tropas ucranianas y fue sentenciada a 12 años de prisión. | Foto: composición LR/La Vanguardia

Una ciudadana rusa fue condenada este lunes a 12 años de prisión por alta traición, luego de ser acusada de transferir dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según informó el Tribunal Regional de Krasnodar, la mujer realizó los pagos mediante información obtenida en una comunidad de internet. La investigación detalló que se suscribió al canal de un ciudadano ucraniano en redes sociales, donde se solicitaba apoyo financiero para unidades militares.

El tribunal declaró culpable a la acusada y dictó la pena máxima contemplada por el delito de traición. Esta sentencia se suma a una serie de juicios recientes en Rusia, en los que ciudadanos son procesados por supuesta colaboración con Ucrania, en medio de un contexto de alta tensión y de medidas restrictivas implementadas desde el inicio del conflicto en 2022.

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¿Cómo fue el proceso legal contra la ciudadana rusa?

De acuerdo con la investigación, el canal solicitó apoyo financiero para la capital ucraniana con el objetivo de destinar fondos a las Fuerzas Armadas del país vecino. A partir de ello, se elaboró un informe detallado sobre la condena que deberá cumplir la ciudadana rusa por el delito de alta traición.

"La acusada, con la intención de brindar asistencia financiera a las Fuerzas Armadas ucranianas, transfirió fondos con datos obtenidos a través de una comunidad en internet. El tribunal la declaró culpable y la condenó a 12 años de prisión", se indica en el comunicado del Tribunal Regional de Krasnodar, al sur del país, citado por la agencia TASS.

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Jóvenes rusos condenados por sabotaje ferroviario

En paralelo, otro tribunal ruso sentenció a dos jóvenes de 20 años a 15 y 16 años de cárcel por incendiar infraestructura ferroviaria y los acusó de actuar bajo instrucciones de la inteligencia ucraniana. Este tipo de acusaciones se ha vuelto recurrente desde el inicio de la guerra, en la que Moscú ha vinculado actos de sabotaje a factores externos.

Recientemente, las fuerzas de seguridad rusas realizaron un experimento para detectar posibles saboteadores mediante perfiles señuelo en redes sociales. Los expertos consideran que esta acción podría interpretarse como una estrategia de inducción al delito destinada a identificar individuos dispuestos a colaborar y que refleja el aumento de la vigilancia estatal sobre cualquier forma de apoyo a Ucrania.

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