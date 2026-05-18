la expectativa de una hegemonía más profunda en el abastecimiento de ese país sudamericano concentra la atención de China y EE.UU. en la competencia exportadora. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

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Un enorme salto productivo se proyecta para el ciclo agrícola 2026/27, periodo en el cual un país de Sudamérica estima recolectar un volumen histórico de 186 millones de toneladas de soja. Este hito consolida a la nación vecina como la principal fuente de dicho cultivo a nivel global. De acuerdo con el último informe emitido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), esta cifra representaría aproximadamente el 42,1% de la producción mundial.

Semejante repunte coincide con los análisis de mercado, que sostienen que la expansión de la cosecha altera la formación de precios y modifica los patrones del comercio internacional, sobre todo frente a rivales tradicionales como el territorio norteamericano. Actualmente, la expectativa de una hegemonía más profunda en el abastecimiento concentra la atención de China y EE.UU. en la competencia exportadora, un escenario que resalta el papel estratégico que jugará el gigante regional dentro del tablero mercantil global.

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¿Qué país sudamericano liderará la producción de soja en el 2026 y por qué despierta el interés de China y EE.UU.?

Brasil se consolida como el principal productor y exportador global de esta oleaginosa y, según datos del USDA, supera a sus pares regionales y afianza su rol estratégico en los mercados internacionales. El imponente avance agrícola responde a la expansión de áreas sembradas, al incremento de rendimientos y a la optimización genética de los cultivos.

Esta colosal escala comercial explica el enorme interés de las principales potencias económicas del planeta. La demanda del gigante asiático, que históricamente ha importado grandes volúmenes de soja para alimentar su sector pecuario, ubica a la potencia latina en el epicentro de la logística agroexportadora. Asimismo, el escenario se complejiza debido a las recientes negociaciones, en las que China ha comprometido compras de productos agrícolas de EE.UU., hecho que intensifica la rivalidad entre los mayores proveedores del mundo.

El dinamismo proyectado para los próximos años vaticina que la nación sudamericana reforzará su posición como abastecedora de referencia en el mercado mundial. Esta evolución en los embarques desplazará gradualmente a otros actores en rutas comerciales claves, con efectos directos sobre los flujos del comercio internacional.

¿Qué impacto tendrá el avance agrícola de Brasil en el mercado global de soja y maíz?

La consolidación brasileña en el sector de la soja amenaza el histórico liderazgo exportador de Argentina en la región, pues cuenta con un mayor volumen disponible para molienda y embarque, lo que proyecta un desplazamiento directo sobre su vecino rioplatense en la venta de derivados de la oleaginosa. Esa transición alterará el comercio de productos con valor agregado, un segmento donde la economía de Buenos Aires mantuvo una posición sobresaliente durante décadas.

Este cambio estructural responde a la alta competitividad del sector productivo de Brasil y a sus fuertes inversiones en infraestructura logística orientada a la exportación. Asimismo, las proyecciones para el maíz son favorables, ya que para la campaña 2026/27 se estima una cosecha de alrededor de 139 millones de toneladas, aunque dicho crecimiento sostenido resulta inferior al de Estados Unidos en términos absolutos.

El destacado desempeño del cereal reafirma la hegemonía de una agricultura intensiva que compite con fuerza en los cultivos claves para el comercio internacional. La oferta sudamericana ejerce una influencia directa en el equilibrio de los suministros mundiales, lo que genera efectos sobre precios y decisiones de compra de grandes importadores.