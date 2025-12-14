Las autoridades ucranianas buscan debilitar la capacidad logística y ofensiva rusa en medio de continuos bombardeos y desacuerdos sobre un alto al fuego duradero. | AFP

Ucrania confirmó este domingo 14 de diciembre, que lanzó una serie de ataques con drones contra instalaciones petroleras y objetivos militares rusos, mientras que el presidente Volodímir Zelenski participaba en reuniones en Berlín con enviados estadounidenses y líderes europeos para impulsar un posible acuerdo de paz, para poner fin a casi de tres años de guerra.

Las autoridades ucranianas señalaron que los ataques buscan debilitar la capacidad logística y ofensiva de Rusia, en un contexto en el que continúan los bombardeos mutuos y persisten los desacuerdos sobre las condiciones apropiadas para establecer alto al fuego duradero.

Ataques a refinería y depósito de combustibles en Rusia

A través de su cuenta oficial de Telegram, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que drones ucranianos alcanzaron la refinería de Afipskiy, ubicada en la región de Krasnodar, así como el depósito de combustible en la ciudad de Uryúpinsk, en la región de Volgogrado. En ambos puntos se registraron explosiones y grandes incendios de gran magnitud.

Según el comunicado militar de Ucrania, estas acciones buscan "reducir el potencial ofensivo del enemigo y dificultar el apoyo logístico de las unidades militares de las fuerzas de ocupación rusas". En ese sentido, el gobernador de Volvogrado, Andrei Bocharov, confirmó que los incendios fueron provocados por los drones ucranianos.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus sistemas de defensa aéreo derribaron 253 drones entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Ataque en territorios ocupados y conversaciones de paz en Berlín

Además de los ataques dentro de Rusia, Ucrania reportó operaciones contra instalaciones militares en territorios ocupados. En la región oriental de Donetsk, las fuerzas ucranianas aseguraron haber alcanzado sistemas de guerra electrónica, puestos de mando y estaciones de radar.

En áreas ocupadas de Zaporizhzhia, fueron atacados un sistema de misiles antiaéreos y un laboratorio ruso de sistemas no tripulados, mientras que en Crimea se reportaron impactos contra bases de combustible y componentes de sistemas de defensa aérea S-300 y S-400.

Estos ataques coincidieron con la llegada de Zelensky a Berlín, donde se reunió con el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, con Jared Kushner y con líderes europeos, incluido el canciller alemán Friedrich Merz. Antes de los encuentros, el mandatario ucraniano afirmó estar "listo para el diálogo", aunque subrayó que cualquier plan de paz debe ser "lo más justo posible" para Ucrania.