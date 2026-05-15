Argentina busca desafiar a EE. UU. al diseñar un cohete supersónico que apunta a romper la barrera del sonido en una competencia internacional

Estudiantes argentinos del ITBA Rocketry Team desarrollan un cohete supersónico, "Aconcagua", que competirá en la International Rocket Engineering Competition en Texas, en junio. | Foto: Dall-E

Estudiantes argentinos del ITBA Rocketry Team desarrollan un cohete supersónico, "Aconcagua", que competirá en la International Rocket Engineering Competition en Texas, en junio. | Foto: Dall-E

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un grupo de estudiantes argentinos quiere marcar un antes y un después en la ingeniería aeroespacial universitaria con el desarrollo de un cohete supersónico capaz de romper la barrera del sonido en una competencia internacional realizada en Estados Unidos. El proyecto fue creado por el ITBA Rocketry Team, perteneciente al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y competirá en la prestigiosa International Rocket Engineering Competition (IREC), que tendrá lugar en Texas entre el 15 y el 20 de junio.

El vehículo experimental, bautizado 'Aconcagua', fue diseñado para alcanzar una altitud de 30.000 pies, equivalentes a unos 10 kilómetros, además de llegar a velocidades cercanas a Mach 2. Si logra el objetivo, el equipo argentino se convertirá en la primera agrupación universitaria del país en superar la velocidad del sonido dentro de una competencia internacional de cohetería.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO 🔮 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Xi Jinping advierte a Donald Trump que Taiwán puede llevar a China y Estados Unidos a un conflicto peligroso

¿Cómo es el cohete supersónico argentino que competirá en Estados Unidos?

El cohete fue desarrollado por más de sesenta estudiantes de distintas carreras vinculadas a ingeniería, informática y analítica. El proyecto combina conocimientos de aerodinámica, aviónica, simulación FEM, materiales compuestos y sistemas de recuperación, áreas fundamentales para garantizar la estabilidad del vehículo durante un vuelo supersónico. Cada componente fue diseñado para soportar condiciones extremas de velocidad, presión y temperatura durante el ascenso.

El equipo también realizó simulaciones de trayectoria, pruebas estructurales e integración electrónica para validar el rendimiento del sistema antes de viajar a Texas. La categoría 30k COTS, en la que participará el grupo argentino, exige que los vehículos alcancen aproximadamente 10 kilómetros de altura utilizando motores comerciales. El desafío técnico es considerablemente más complejo que el de competencias anteriores, ya que triplica la altitud objetivo alcanzada en ediciones pasadas.

PUEDES VER: El nuevo canal comercial entre el Pacífico y el Atlántico que un país de América Latina impulsa para transportar 900 vehículos en 3 días

¿Por qué el proyecto del ITBA podría convertirse en un hito aeroespacial para Argentina?

La meta de romper la barrera del sonido tiene un valor simbólico y tecnológico para la industria aeroespacial universitaria argentina. Alcanzar Mach 2 implica que el cohete viajaría al doble de la velocidad del sonido, un logro reservado normalmente para programas avanzados de ingeniería. Además, demostraría que equipos estudiantiles latinoamericanos pueden competir al mismo nivel que universidades de potencias tecnológicas como Estados Unidos.

Desde su creación en 2022, el ITBA Rocketry Team ha mostrado un crecimiento acelerado. En 2024 consiguió ubicarse entre los 20 mejores equipos en Diseño y Construcción dentro de la IREC y logró posiciones destacadas entre más de 140 participantes internacionales.

Ahora, con el desarrollo del 'Aconcagua', el grupo busca consolidar la presencia de Argentina en el mapa mundial de la innovación aeroespacial y demostrar el potencial científico de las universidades de la región.