Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, informó que Rusia lanzó 614 municiones de ataque aéreo entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves. Según la Fuerza Aérea ucraniana, el ataque —que incluyó 574 drones y 40 misiles— fue en gran parte interceptado, y solo se registraron impactos en 11 puntos del país.

Según declaraciones del ministro ucraniano, los ataques alcanzaron una importante fábrica estadounidense de productos electrónicos ubicada en la región occidental del país, lo que provocó daños y dejó víctimas. Sybiha añadió que ese lugar ya figuraba entre los objetivos militares identificados por Rusia.

Volodímir Zelenski se pronuncia tras ataques de Rusia a Ucrania

Tras el ataque de Rusia a Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski publicó un mensaje en Telegram en el que calificó el hecho como "muy revelador". El mandatario señaló que la instalación atacada era “una empresa común y corriente”, pero que, aun así, fue un objetivo para las fuerzas rusas. Finalmente, fue tajante al afirmar que "el mundo no hace ningún esfuerzo para detener esta guerra".

Las autoridades ucranianas confirmaron que 19 personas resultaron heridas tras el ataque en Mukachevo, una ciudad ubicada en el oeste del país. El ministro Andrii Sybiha aseguró que no se trata del primer ataque de Rusia contra empresas estadounidenses, al recordar anteriores bombardeos a oficinas de Boeing en Kiev y otros incidentes similares.

Por otra parte, en la ciudad occidental de Lviv, cerca de la frontera con Polonia, se confirmó la muerte de una persona y tres heridos a causa de los ataques rusos. El bombardeo, registrado entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, representa el cuarto ataque desde el inicio de la guerra en el que se supera el uso de 500 drones de ataque, y ha sido el más intenso desde el 12 de julio, según datos de ABC News y de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Trump opina sobre la guerra en Ucrania en nueva publicación

A través de una publicación en Truth Social, el expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que "es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor". Aunque no se sabe con certeza si se refería al reciente ataque de Rusia contra Ucrania, Trump comparó al país gobernado por Volodímir Zelenski con "un equipo con una defensa fantástica, pero al que no se le permite atacar".

Trump también responsabilizó a Joe Biden de que Ucrania no pueda defenderse de Rusia, calificándolo de "corrupto" e "incompetente". Finalmente, reiteró que, si él hubiera estado en la presidencia, la guerra nunca habría ocurrido. "¡CERO POSIBILIDADES!", sentenció de forma enfática.