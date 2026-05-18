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El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

National Geographic resalta a esa nación sudamericana como un microcosmos natural. Se consolida como el "país de los cuatro mundos".

Los científicos consideran al país sudamericano "un laboratorio vivo y un enigma fascinante para la ciencia moderna".
Los científicos consideran al país sudamericano "un laboratorio vivo y un enigma fascinante para la ciencia moderna". | Composición LR/Freepik/National Geographic
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Sudamérica alberga una nación excepcional cuya estructura rompe la clásica división de costa, sierra y selva al consolidar una configuración inédita en el planeta. La presencia de extensas planicies litorales junto a remotos archipiélagos oceánicos dota a este territorio latinoamericano de un perfil único frente a otros destinos globales. Tal biodiversidad compacta despierta el interés de viajeros internacionales y cautiva a científicos enfocados en el análisis de biomas interconectados: es considerado un laboratorio vivo y un enigma fascinante para la ciencia moderna.

Las demarcaciones de este enclave austral están divididas en provincias que contribuyen a su variado mosaico cultural. Esa multiplicidad se asemeja a la de otros estados del subcontinente como Perú, aunque ninguno posee la particularidad de un cuarto entorno insular. Por ello, el paraje se convierte en un destino preferido por turistas de todo el mundo, quienes buscan disfrutar de sus playas, bosques tropicales y especies endémicas.

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¿Qué país sudamericano posee cuatro regiones geográficas y cuáles son sus características?

El territorio que concentra esta magnífica diversidad es Ecuador y destaca a nivel internacional debido a su división en cuatro entornos ecológicos distintos: la franja costera, el área andina, la zona amazónica y la parte insular, situada en el océano Pacífico. Estas demarcaciones se diferencian claramente por sus condiciones climáticas, relieves y riqueza biológica.

La llanura litoral abarca todo el sector ribereño, un espacio caracterizado por balnearios, ecosistemas de manglar y campos fértiles que impulsan el desarrollo agrícola junto con el turismo. Hacia el interior del mapa, la imponente cordillera de los Andes da forma a la sierra; este ecosistema está dominado por volcanes activos y páramos fríos donde los cambios de altitud transforman por completo los paisajes.

Al este de las montañas se despliega el oriente, una extensa explanada selvática con una inmensa biodiversidad tropical. Finalmente, fuera del límite continental se ubica la última región, integrada por un archipiélago de origen volcánico a unos 1.000 km de la costa, célebre por albergar fauna y flora endémicas que resultaron fundamentales para la ciencia.

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¿Qué secretos oculta el destino sudamericano que cautivó a National Geographic?

La prestigiosa publicación internacional de naturaleza y viajes de National Geographic define a Ecuador como un microcosmos natural único. En su análisis, el medio resalta un relieve privilegiado donde convergen volcanes nevados, selvas tropicales y archipiélagos remotos, cuya riqueza maravilla por la diversidad de ecosistemas disponibles en un solo recorrido. Esta variedad convierte al destino en un punto estratégico para el turismo global que busca explorar múltiples entornos en poco tiempo.

El artículo sostiene que la cordillera de los Andes funciona como el “eje” de la geografía local. A través de este sistema montañoso, los viajeros descubren rutas que conectan mercados indígenas tradicionales con elevaciones imponentes y bosques guardianes de vestigios arqueológicos. Gracias a dicha fusión cultural y ambiental, las ciudades históricas de la región operan hoy como las plataformas principales para adentrarse en sus misterios ecológicos.

Por último, el reporte enfatiza que la Amazonía y los espacios insulares ofrecen escenarios inigualables para la investigación científica y el ecoturismo. Estas características singulares consolidan de manera definitiva el célebre apelativo con el que se conoce a la nación: el “país de los cuatro mundos”. De este modo, el patrimonio local se posiciona entre las experiencias más completas del planeta para los amantes de la aventura.

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