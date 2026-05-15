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Rusia desafía a Estados Unidos y prueba a Satan II, su sistema de misiles catalogado como el "más poderoso del mundo"

Vladimir Putin afirmó que el misil Sarmat será incorporado al servicio militar antes de terminar el 2026. El sistema fue diseñado para transportar múltiples ojivas nucleares y evadir defensas antimisiles mediante trayectorias alternativas.

La prueba del misil Sarmat elevó nuevamente la atención internacional sobre el equilibrio nuclear
La prueba del misil Sarmat elevó nuevamente la atención internacional sobre el equilibrio nuclear | AFP
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El misil Sarmat, conocido en la clasificación de la OTAN como 'Satan II', volvió al centro de la tensión estratégica global después de que Rusia anunciara una nueva prueba exitosa el 12 de mayo del 2026. El lanzamiento ocurrió desde la base de Plesetsk y alcanzó el campo de Kura, en Kamchatka, según informó el Kremlin. Horas después, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que el sistema será desplegado operativamente antes de terminar el año.

La prueba llega en un contexto distinto al de décadas anteriores: por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, Moscú y Estados Unidos no tienen restricciones legales sobre sus arsenales estratégicos. El tratado New START, último acuerdo bilateral que limitaba misiles nucleares entre ambas potencias, expiró el 5 de febrero del 2026. “Los resultados positivos del lanzamiento nos permitirán desplegar el primer regimiento armado con este sistema antes de finales de este año”, afirmó Putin tras recibir el reporte del general Sergei Karakayev.

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Así funciona el 'Satan II', el misil más potente de Moscú

El RS-28 Sarmat es el primer proyectil balístico intercontinental superpesado desarrollado por Rusia tras la caída de la Unión Soviética. Sustituirá al antiguo R-36M y fue diseñado para transportar de 10 a 16 ojivas nucleares independientes o vehículos hipersónicos Avangard. Rusia sostiene que una sola plataforma puede recorrer hasta 18.000 kilómetros y portar cargas múltiples capaces de alcanzar objetivos separados.

Además del volumen de armamento, el Kremlin destaca su capacidad para evadir defensas antimisiles. El mecanismo puede alterar trayectorias, usar señuelos y atacar desde rutas menos vigiladas, incluido el Polo Sur. Putin llegó a afirmar que posee alcance para vuelos suborbitales de hasta 35.000 kilómetros y lo definió como “el sistema de misiles más poderoso del mundo”.

No obstante, el desarrollo acumuló retrasos y fallos. Imágenes satelitales difundidas en 2024 mostraron daños en instalaciones de ensayo, mientras analistas occidentales vincularon otros lanzamientos con posibles errores técnicos.

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EE. UU. y Rusia reactivan carrera nuclear sin límites legales

El despliegue del misil nuclear coincide con el avance estadounidense del programa LGM-35A Sentinel, destinado a reemplazar los Minuteman III. A diferencia de años anteriores, ninguno de los dos países enfrenta topes obligatorios sobre el número de lanzadores o cabezas estratégicas.

El investigador Pavel Podvig consideró posible que el despliegue ocurra en 2026, aunque sostuvo que no supondrá “un cambio significativo” en la capacidad disuasoria rusa. Aun así, la desaparición de mecanismos de control reabre la competencia militar entre las dos mayores potencias atómicas del planeta.

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