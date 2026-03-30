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Con aval de Estados Unidos, petrolero ruso rompe bloqueo y llega a Cuba en medio de colapso energético

El presidente Donald Trump aseguró que no se opondrá al suministro de petróleo a la isla, aludiendo a razones humanitarias ante la escasez de energía.

Un petrolero ruso con más de 700.000 barriles de crudo llegó a Cuba con la autorización de EE. UU., en medio de una crisis energética agravada por sanciones y falta de suministros. Foto: AFP
Un petrolero ruso con más de 700.000 barriles de crudo llegó a Cuba con la autorización de EE. UU., en medio de una crisis energética agravada por sanciones y falta de suministros. Foto: AFP | AFP | AFP

Un petrolero ruso con más de 700.000 barriles de crudo llegó a Cuba con el visto bueno de Estados Unidos, en un contexto de crisis energética agravada por sanciones y restricciones al suministro. La embarcación, identificada como Anatoly Kolodkin, se dirigió al puerto de Matanzas, en un movimiento que busca aliviar la escasez de combustible que afecta a la isla.

El envío se produce tras meses de presión sobre La Habana, luego de la interrupción del flujo de petróleo con origen en Venezuela, su principal proveedor. Esta situación intensificó los apagones, elevó los precios del combustible y redujo servicios esenciales, lo que derivó en protestas en varias ciudades.

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Trump flexibiliza postura ante llegada de petrolero ruso

El presidente Donald Trump confirmó que su administración no se opondrá al arribo de la provisión energética. “No tenemos ningún problema. Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no me preocupa”, declaró a periodistas en un viaje oficial.

El mandatario justificó su decisión al señalar que la población requiere recursos básicos para subsistir. “Prefiero dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, aire acondicionado y todo lo demás”, añadió. Sin embargo, mantuvo críticas al gobierno cubano, al que calificó como “corrupto”.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respaldó el envío. “Rusia considera su deber proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”, afirmó, en línea con la postura de la administración de Vladimir Putin, que mantiene una relación estrecha con la isla.

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Crisis energética provoca apagones y escasez

La llegada del hidrocarburo ocurre en medio de un deterioro del sistema energético cubano. A partir de inicios de año, Cuba registra cortes eléctricos recurrentes, con varios casos a nivel nacional. La falta de combustible impacta en el transporte público, la distribución de alimentos y el funcionamiento de hospitales.

El presidente Miguel Díaz-Canel implementó medidas de emergencia, incluido un racionamiento estricto de gasolina. La carencia también obligó a aerolíneas a suspender operaciones y redujo significativamente la movilidad en el país.

El escenario se agravó luego de la caída de Nicolás Maduro, lo que dejó al régimen castrista sin su principal fuente de suministro. Desde entonces, EE. UU. agravó las sanciones y presionó a otros países con el fin de limitar los envíos de crudo, lo que profundizó la emergencia interna.

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Reconfiguración de tensiones entre Washington y La Habana

El arribo del petrolero marca un giro en la dinámica en las relaciones de ambas naciones. Aunque Estados Unidos conserva restricciones, la autorización de este cargamento sugiere un ajuste en su estrategia frente a la situación humanitaria.

Según declaraciones del Kremlin, el tema fue abordado previamente entre funcionarios de ambos países. Peskov explicó que el asunto “se planteó con antelación durante los contactos con nuestros homólogos estadounidenses”.

Mientras tanto, el gobierno cubano enfrenta el desafío de estabilizar su sistema energético con recursos limitados. El cargamento ruso podría cubrir solo algunas semanas de demanda, ya que requiere cerca de 100.000 barriles diarios para operar con normalidad.

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