El Ministerio de Defensa de Rusia informó que, en respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra civiles rusos, sus Fuerzas Armadas ejecutaron un ataque masivo dirigido a instalaciones energéticas que apoyan al sector militar-industrial de Ucrania.

Según la entidad, se utilizaron armas de precisión y drones de combate en la ofensiva. Además, se alcanzó una planta dedicada a la producción de drones de largo alcance. "Los objetivos del ataque se han alcanzado. Todos los blancos previstos fueron impactados", indicó la cartera. También se confirmó que las fuerzas rusas han tomado el control de la localidad de Stáritsa, en la región de Járkov.

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a sus socios y aliados que no demoren la entrega de baterías antiaéreas. A través de un mensaje en Telegram, destacó la importancia de cumplir con los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro en Davos sobre defensa antiaérea.

Ucrania informa sobre ataques rusos con misiles y drones

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que, desde las 18:00 horas del viernes (hora local) y durante la noche, Rusia lanzó dos misiles antibuque 3M22 Zircon desde la península de Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014.

Además, se realizaron otros lanzamientos, incluyendo doce misiles de crucero Kh-22/Kh-32 desde el espacio aéreo de la región rusa de Briansk, y seis misiles balísticos Iskander-M/S-300, desde Briansk y Crimea. También se disparó un misil aéreo guiado Kh-59/69 desde la región rusa de Kursk.

Por otro lado, Rusia lanzó 375 drones de ataque, de modelos como Shahed, Gerbera e Italmas, entre otros, desde varias localizaciones rusas, incluidas Kursk, Oriol, Mílerovo, Shatálovo y Briansk, así como desde el territorio ucraniano ocupado en la región de Donetsk.

Según la Dirección General del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, en Kiev, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas. La víctima y dos de los heridos estaban dentro de la fábrica de dulces Roshen, que fue alcanzada durante el ataque masivo.

Kiev sin agua ni calefacción

En la madrugada del 20 de enero, un bombardeo ruso sobre Kiev sumió a la capital ucraniana en una grave crisis humanitaria durante el invierno. El ataque dejó una víctima fatal, interrumpió el suministro de agua en gran parte de la ciudad y dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios. Mientras tanto, las temperaturas diurnas rondaban los -12°C y las nocturnas caían hasta los -16°C.

La situación se complica aún más debido a la constante escasez de electricidad. Los habitantes de Kiev solo tienen un promedio de ocho horas de luz al día, una limitación que persiste desde hace varias semanas. Aunque la campaña rusa de destrucción de infraestructuras energéticas afecta a muchas ciudades ucranianas, las autoridades locales aseguran que la capital ha sido especialmente golpeada.

La advertencia Rusia a Ucrania

El gobierno de Vladímir Putin advirtió el jueves 15 de enero de 2026 que la administración de Zelenski está quedándose sin tiempo para aceptar las demandas de Rusia y firmar un acuerdo que termine con la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú. La advertencia del Kremlin se produjo luego de que el Zelenski declarara un estado de emergencia en el sector energético debido a los repetidos ataques rusos contra el suministro de calefacción y electricidad.

En diciembre de 2025, el mandatario ucraniano se reunió con Donald Trump para abordar un plan de paz y "finalizar la mayor cantidad de puntos posibles". En ese momento, el Kremlin acusó directamente a Kiev de intentar "torpedear" un plan previo para detener los combates. Incluso instó a Ucrania a "tomar una decisión valiente" y retirar las tropas de la región oriental del Donbás para poner fin al conflicto.