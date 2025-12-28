HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Trump y Zelenski conversarán con líderes europeos tras reunión por el plan de paz Rusia-Ucrania en EE. UU.

Previo a la reunión, el Kremlin instó al Gobierno ucraniano a entregar Donbás para "poner fin" a la guerra en Europa oriental.

Donald Trump y Zelenski buscan llegar a un acuerdo para la paz entre Rusia y Ucrania.
Donald Trump y Zelenski buscan llegar a un acuerdo para la paz entre Rusia y Ucrania. | AFP

Donald Trump recibió a Volodímir Zelenski en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Estados Unidos, con el fin de hablar sobre el plan de paz para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, el líder republicano afirmó que el conflicto entre los países europeos está en su "fase final".

Horas antes de recibir al mandatario ucraniano en el complejo presidencial, Trump habló con Vladímir Putin a través de una llamada telefónica a la que el Kremlin calificó como "amistosa".

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Rusia ataca a Kiev con drones y misiles a horas del encuentro entre Trump y Zelenski sobre plan de paz

lr.pe

Trump y Zelenski llamarán a líderes europeos

Según confirmó el portavoz del gobernante ucraniano, Sergii Nikiforov, a la prensa, después de la reunión bilateral de este domingo, se realizará "una llamada entre el presidente de Ucrania, V. Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, D. Trump, con líderes europeos".

Hasta el momento, no se tiene una lista confirmada de los participantes que formarán parte de esta conversación, por el lado europeo, y que "aún está siendo elaborada".

Por otro lado, el republicano aseguró este domingo que "habrá garantías de seguridad —para Ucrania—. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados", afirmando que está cerca de terminar con la guerra, detallando que es su prioridad, pero sin establecer una fecha límite.

PUEDES VER: Rusia retoma conversaciones con Estados Unidos para discutir sobre el plan de paz con Ucrania

lr.pe

Trump y Putin hablaron antes de reunión con Zelenski

Antes de llevarse la esperada reunión en Mar-a-Lago entre Trump y Zelenski, se confirmó que tanto el republicano como Putin sostuvieron una conversación vía telefónica, la cual, según dijo el asesor diplomático de Rusia, Yuri Ushakov, a la prensa, "se desarrolló en un ambiente amistoso".

Asimismo, agregó que los representantes de Washington y el Kremlin "acordaron volver a hablar por teléfono después de la reunión entre el presidente estadounidense y Zelenski", en el contexto de determinar los puntos que irán en el plan final del alto al fuego en Europa.

Por su lado, Moscú instó a Ucrania a "tomar una decisión valiente" y entregar el territorio de Donbás, formada por las provincias de Donetsk y Lugansk. "Para poner fin —a la guerra—, Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás", enfatizó Ushakov.

Notas relacionadas
Trump asegura que conversó con Putin antes de reunirse con Zelenski en Estados Unidos: fue muy productiva

Trump asegura que conversó con Putin antes de reunirse con Zelenski en Estados Unidos: fue muy productiva

LEER MÁS
Maduro acusa a EE.UU. de querer "robarle recursos naturales" mientras gobierno de Trump evalúa abordar petrolero por la fuerza

Maduro acusa a EE.UU. de querer "robarle recursos naturales" mientras gobierno de Trump evalúa abordar petrolero por la fuerza

LEER MÁS
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, apoya el despliegue militar de Trump contra Maduro en el Caribe: "Es sensato"

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, apoya el despliegue militar de Trump contra Maduro en el Caribe: "Es sensato"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025