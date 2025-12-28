Trump y Zelenski conversarán con líderes europeos tras reunión por el plan de paz Rusia-Ucrania en EE. UU.

Donald Trump y Zelenski buscan llegar a un acuerdo para la paz entre Rusia y Ucrania. | AFP

Donald Trump recibió a Volodímir Zelenski en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Estados Unidos, con el fin de hablar sobre el plan de paz para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, el líder republicano afirmó que el conflicto entre los países europeos está en su "fase final".

Horas antes de recibir al mandatario ucraniano en el complejo presidencial, Trump habló con Vladímir Putin a través de una llamada telefónica a la que el Kremlin calificó como "amistosa".

Trump y Zelenski llamarán a líderes europeos

Según confirmó el portavoz del gobernante ucraniano, Sergii Nikiforov, a la prensa, después de la reunión bilateral de este domingo, se realizará "una llamada entre el presidente de Ucrania, V. Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, D. Trump, con líderes europeos".

Hasta el momento, no se tiene una lista confirmada de los participantes que formarán parte de esta conversación, por el lado europeo, y que "aún está siendo elaborada".

Por otro lado, el republicano aseguró este domingo que "habrá garantías de seguridad —para Ucrania—. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados", afirmando que está cerca de terminar con la guerra, detallando que es su prioridad, pero sin establecer una fecha límite.

Trump y Putin hablaron antes de reunión con Zelenski

Antes de llevarse la esperada reunión en Mar-a-Lago entre Trump y Zelenski, se confirmó que tanto el republicano como Putin sostuvieron una conversación vía telefónica, la cual, según dijo el asesor diplomático de Rusia, Yuri Ushakov, a la prensa, "se desarrolló en un ambiente amistoso".

Asimismo, agregó que los representantes de Washington y el Kremlin "acordaron volver a hablar por teléfono después de la reunión entre el presidente estadounidense y Zelenski", en el contexto de determinar los puntos que irán en el plan final del alto al fuego en Europa.

Por su lado, Moscú instó a Ucrania a "tomar una decisión valiente" y entregar el territorio de Donbás, formada por las provincias de Donetsk y Lugansk. "Para poner fin —a la guerra—, Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás", enfatizó Ushakov.