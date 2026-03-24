La ruta del viaje más largo del mundo comienza en Lagos, al sur de Portugal, y su destino final se sitúa en Singapur. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

La ruta del viaje más largo del mundo comienza en Lagos, al sur de Portugal, y su destino final se sitúa en Singapur. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

Este impresionante trayecto ferroviario recorre una distancia de 18.755 kilómetros, consolidándose como el viaje en tren más largo del mundo. Durante un periodo mínimo de 21 días, los aventureros cruzan 13 países entre Europa y Asia, aprovechando la integración de redes estratégicas como el transiberiano y modernos enlaces en el sudeste asiático.

Mark Smith, especialista y responsable del prestigioso blog The Man in Seat 61, destaca que la logística de esta odisea es ahora más accesible para los viajeros sostenibles. Con un presupuesto aproximado de 1.200 euros, equivalente a casi US$1.500, el costo resulta competitivo frente a los vuelos comerciales entre Lisboa y Singapur, pero con una huella ecológica reducida.

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¿Qué países del mundo se recorren con el tren?

Esta ambiciosa travesía integra trazados de alta velocidad con rutas tradicionales y transbordos estratégicos. En las zonas sin infraestructura férrea, el itinerario utiliza conexiones en autobús para garantizar la continuidad del trayecto. Debido a su complejidad, el recorrido exige una planificación exhaustiva que coordine horarios y accesos en cada etapa de la travesía.

La ruta comienza en Lagos, al sur de Portugal, y su destino final se sitúa en Singapur, tras cruzar múltiples husos horarios y fronteras continentales. Según reportan medios especializados, el viaje representa una "gran aventura ferroviaria" que conecta puntos remotos mediante un sistema de transporte masivo global.

Portugal

España

Francia

Alemania

Polonia

Bielorrusia

Rusia

Mongolia (según rutas alternativas)

China

Laos

Tailandia

Malasia

Singapur

¿Qué incluye el pago de casi 1.500 dólares?

El valor final fluctúa según la temporada o la previsión de la reserva; sin embargo, los análisis de trayectos internacionales permiten establecer una base económica sólida para este recorrido transcontinental. Siguiendo los datos recopilados, el presupuesto necesario para cruzar ambos extremos del globo resulta sorprendentemente accesible en comparación con otras alternativas de transporte.

Las estimaciones actuales indican que el billete integral para esta aventura ronda los 1.200 euros por viajero. Esta cifra incluye los traslados ferroviarios, el uso de coches cama y los asientos nocturnos esenciales durante el trayecto. Es importante subrayar que "este coste no necesariamente considera la alimentación, alojamientos extra en ciudades intermedias ni tasas de visado", factores que el turista debe planificar de forma independiente.

Requisitos esenciales para el viaje en tren más largo del mundo

La documentación representa el principal obstáculo al completar este extenso trayecto transcontinental. Debido a que la ruta atraviesa diversas fronteras con normativas migratorias heterogéneas, los aventureros requieren una organización anticipada. Esta planificación previa es vital si el objetivo es evitar incidentes o demoras burocráticas mientras el recorrido avanza por los diferentes territorios internacionales.

De acuerdo con los reportes especializados, el traslado legal exige "al menos siete visados distintos", cifra que varía según la nacionalidad del pasajero y las legislaciones locales de cada escala. Además, es imprescindible verificar el calendario de vacunación actualizado, adquirir seguros médicos con amplia cobertura y tramitar autorizaciones específicas para las conexiones terrestres complejas donde el carril ferroviario se interrumpe.

Aunque el itinerario requiere transbordos en estaciones de tren o el uso de autobuses en tramos sin vías, la correcta gestión sanitaria y migratoria garantiza el éxito de la travesía. El cumplimiento de estas obligaciones administrativas asegura que la experiencia por tierra sea fluida. Sin estos documentos en regla, resulta imposible emprender una aventura de tal magnitud de forma segura y reglamentada.