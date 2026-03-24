La embestida coincidió con un momento delicado para Kiev, que enfrenta dificultades para sostener su escudo antiaéreo. | Foto: AFP

La embestida coincidió con un momento delicado para Kiev, que enfrenta dificultades para sostener su escudo antiaéreo. | Foto: AFP

Este martes 24 de marzo, una ofensiva lanzada por Rusia dejó al menos cinco muertos y una veintena de heridos en distintos puntos de Ucrania, en lo que las autoridades describieron como el ataque de mayor intensidad registrado en las últimas semanas.

Según la fuerza aérea ucraniana y el presidente Volodímir Zelenski, las tropas rusas dispararon más de 390 drones, además de 34 misiles balísticos, de crucero y guiados.

TE RECOMENDAMOS BENEFICIOS DE LA OVOMANCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La nueva oleada se produjo en medio de la preocupación por el agotamiento de los sistemas estadounidenses de intercepción con los que cuenta Kiev, mientras la guerra en Oriente Medio reordena prioridades militares de su más grande aliado.

"Estas cifras claramente muestran que se necesita más protección para salvar vidas de los ataques rusos", expresó el mandatario en redes sociales. En ese contexto, el canciller Andrii Sibiga acusó a Moscú de golpear de manera deliberada a la población civil.

Por otro lado, su gobierno ha intentado canjear su tecnología y capacidad antidrones por misiles de defensa aérea, que requiere con urgencia, y envió expertos militares a los países del Golfo que enfrentan ataques similares.

Viviendas, transporte y red energética bajo fuego

Horas antes del ataque, el mandatario había advertido en su mensaje televisado nocturno sobre la posibilidad de una operación enemiga de gran escala. Poco después, proyectiles y aeronaves no tripuladas impactaron zonas habitadas, instalaciones energéticas y estructuras vinculadas al transporte en varias regiones del país, según reportes oficiales.

En Poltava, el jefe de la administración regional, Vitali Diakivnich, informó de dos fallecidos y 12 heridos, entre ellos un niño de cinco años que permanece en cuidados intensivos.

En Zaporiyia, una ciudad castigada repetidamente por este tipo de ofensivas, periodistas de la agencia AFP constataron un incendio que consumió varios pisos de una torre de departamentos, con balcones destruidos y cristales reducidos a escombros. Allí, el gobernador Ivan Fedorov indicó que la acometida combinada causó una muerte y nueve lesionados.

La jornada también dejó víctimas en otras áreas. En la región nororiental de Járkov, un pasajero de 61 años murió instantáneamente cuando un dron alcanzó el vagón en el que viajaba, de acuerdo con la fiscalía local. En Jersón, las autoridades señalaron que otro civil perdió la vida dentro de su vivienda.

En paralelo, el ejército de Vladimir Putin aseguró haber tomado una aldea ucraniana en la región de Járkov, mientras continúan los combates en el frente.

EE. UU. y Ucrania retoman contacto

El pasado sábado 21 de marzo, delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se reunieron con el objetivo de reactivar los contactos para poner fin a más de cuatro años de conflicto.

Zelenski remarcó que el punto clave es determinar hasta dónde está dispuesta a avanzar su vecino para alcanzar un cierre real a la confrontación.

Según medios ucranianos, la cita se celebró en Florida y contó con la participación del enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner por parte de Washington, mientras Kiev estuvo representado por Rustem Umerov y Kyrylo Budanov.

En un comunicado difundido en la cuenta de Witkoff en X, las reuniones fueron calificadas como constructivas y centradas en reducir las diferencias pendientes para acercar un acuerdo de paz integral.