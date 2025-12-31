HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?     
¿Rafael López Aliaga fuera? Admiten tacha contra Renovación Popular | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Rusia muestra los restos de un dron como prueba del supuesto ataque de Ucrania contra la residencia de Putin

El Ministerio de Defensa de Rusia detalló que el dron fue derribado durante un ataque con 91 drones entre el 28 y 29 de diciembre.

Restos del dron 'Chaklun-V' derribado en el supuesto ataque a la residencia de Putin. Foto: Captura video
Restos del dron 'Chaklun-V' derribado en el supuesto ataque a la residencia de Putin. Foto: Captura video

Rusia publicó un video que muestra los restos de un dron ucraniano identificado como 'Chaklun-V', derribado durante un supuesto ataque contra la residencia presidencial en Valdái entre el 28 y 29 de diciembre de 2025. El Ministerio de Defensa detalló que la aeronave transportaba seis kilogramos de explosivos y destacó componentes como el chip de control y la tarjeta SIM para manejar el dron de forma remota.

El gobierno ruso afirmó que el ataque fue “dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases”, y calificó la acción de “terrorista” y “personal” contra el presidente Vladimir Putin. Un mapa oficial mostró las rutas de 91 drones que, según Moscú, se dirigían a la residencia, atravesando las regiones de Bryansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod, y señaló que más de la mitad fueron derribados en la fase inicial de su vuelo.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Detalles del dron derribado según el soldado y el Ministerio de Defensa ruso

El soldado que aparece en el video observó que la sección frontal del dron permaneció prácticamente intacta pese al impacto en la cola. Señaló que “es raro que la ojiva permanezca intacta” y mostró los distintos componentes del aparato sobre la nieve en un bosque cercano a la residencia de Valdái, incluyendo mecanismos internos que permitían su funcionamiento remoto.

El video difundido por el Ministerio enfatizó la presentación de cada elemento del dron, resaltando la precisión con que fueron documentados los componentes y la estructura de la aeronave. La grabación también incluyó observaciones técnicas que explicaban cómo la integridad de la ojiva y de la parte frontal permitía analizar el diseño y posibles daños, sin ofrecer información adicional sobre otros drones supuestamente involucrados.

¿Cómo describe el Ministerio de Defensa ruso el desarrollo, origen y neutralización del presunto ataque con 91 drones entre el 28 y 29 de diciembre?

El mayor general Alexander Romanenkov, jefe de las Tropas de Misiles Antiaéreos, declaró que los drones despegaron desde las regiones ucranianas de Sumy y Chernígov y volaron a altitudes bajas hacia la residencia en Valdái. Según sus declaraciones, la formación y coordinación desde el sur, suroeste y oeste confirmaban que se trató de un ataque “selectivo y cuidadosamente planificado”.

Rusia aseguró que los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron los drones, sin que se registraran víctimas ni daños materiales. Romanenkov afirmó que 49 fueron derribados en Bryansk, uno en Smolensk y 41 en Nóvgorod. A pesar de la magnitud que se atribuye al ataque, el Ministerio solo difundió imágenes de un dron y mapas esquemáticos, sin permitir el acceso de observadores independientes ni presentar pruebas adicionales de los 90 drones restantes.

¿Cómo respondió Ucrania a las acusaciones rusas sobre el supuesto ataque a la residencia de Putin y qué argumentos presentó?

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negó cualquier responsabilidad en el supuesto ataque y calificó las acusaciones como “típicas mentiras rusas”. Afirmó que Moscú buscaba obstaculizar las negociaciones de paz y subrayó que Rusia ya había atacado edificios gubernamentales en Kyiv. En X, Zelensky indicó: “Es fundamental que el mundo no permanezca en silencio ahora. No podemos permitir que Rusia socave los esfuerzos para lograr una paz duradera”.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que los 91 drones fueron interceptados y destruidos, y que Rusia revisaría su postura en las negociaciones de paz. Lavrov calificó la acción como “política de terrorismo de Estado” por parte del régimen de Kyiv, aunque agregó que el país no abandonaría el proceso de negociación con Estados Unidos, en medio de discusiones sobre un plan de paz revisado presentado por Donald Trump y Zelensky.

