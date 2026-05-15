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Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

El presidente estadounidense aseguró avances en agricultura, aviación y cooperación internacional después de conversar con Xi Jinping, pero el Gobierno chino evitó detallar resultados. La falta de confirmaciones dejó dudas sobre el alcance real de los supuestos acuerdos.

Donald Trump concluyó su visita a China con declaraciones sobre acuerdos económicos y diplomáticos
Donald Trump concluyó su visita a China con declaraciones sobre acuerdos económicos y diplomáticos | AFP
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Donald Trump salió de China tras una visita de dos días con declaraciones sobre acuerdos económicos y avances diplomáticos con Xi Jinping, aunque sin confirmación oficial de Pekín. El presidente estadounidense afirmó que logró compromisos vinculados con aviones Boeing, agricultura, petróleo y cooperación en temas geopolíticos. Sin embargo, el Gobierno chino optó por la cautela y evitó detallar resultados concretos de una reunión marcada por la guerra en Oriente Medio, Taiwán y la competencia tecnológica.

“Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, declaró Trump mientras recorría con Xi los jardines de Zhongnanhai. También aseguró que ambas potencias resolvieron “muchos problemas diferentes”. Del lado chino, el mensaje fue distinto. Xi calificó el encuentro como una “visita histórica” y manifestó que ambas naciones construyeron una “nueva relación bilateral” basada en una “estabilidad estratégica constructiva”, sin anunciar pactos específicos.

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Próxima reunión abre una nueva etapa diplomática

Luego del cierre de la cumbre, el canciller Wang Yi informó que Xi Jinping visitará Estados Unidos durante el otoño boreal por invitación de Donald Trump. El anuncio apareció como una señal de continuidad en el diálogo entre las dos mayores economías del mundo.

Según la Cancillería china, ambas delegaciones acordaron implementar los consensos alcanzados previamente y establecer nuevos consejos de comercio e inversiones. Wang alegó que las conversaciones produjeron "resultados globalmente positivos"; no obstante, evitó enumerar pactos concretos.

La futura visita llega tras años marcados por la guerra comercial, las restricciones tecnológicas y las tensiones por la seguridad nacional.

Trump evita comprometer apoyo militar a Taiwán

Taiwán fue uno de los puntos más sensibles de la reunión. De acuerdo con medios estatales chinos, Xi advirtió que una mala gestión del asunto empujaría a ambos países hacia un conflicto.

El empresario confirmó conversaciones extensas sobre la isla, pero evitó respaldar públicamente cualquier compromiso militar. “No hice ningún comentario al respecto, me limité a escucharle”, dijo el mandatario.

Más adelante, consultado acerca de las futuras ventas de armas a Taipéi, respondió: “Tomaré una decisión en los próximos días”. La declaración abrió interrogantes sobre la postura de la Casa Blanca hacia uno de los principales focos de fricción entre Washington y Pekín.

Marco Rubio insistió en que la política estadounidense permanece sin cambios. El secretario de Estado sostuvo que EE. UU. continúa rechazando alteraciones forzadas del statu quo en el estrecho de Taiwán.

Por su parte, el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, aseguró que Taipéi mantiene una “buena comunicación” con Washington.

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El silencio sobre Nvidia marca la cumbre

La inteligencia artificial fue uno de los temas centrales, aunque sin efectos visibles. Pese a la presencia del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dentro de la delegación empresarial estadounidense, no surgieron anuncios sobre las exportaciones de chips de IA avanzados hacia el gigante asiático.

Las empresas tecnológicas chinas enfrentan restricciones para adquirir semiconductores de última generación debido a normas estadounidenses vinculadas con la seguridad nacional.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró a CNBC que ambas potencias discutieron posibles mecanismos de control de la inteligencia artificial. “Van a empezar a dialogar”, señaló.

Ormuz e Irán marcan la agenda geopolítica

La guerra en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz ocuparon parte importante de la conversación que mantuvieron los líderes. Trump aseveró que Xi manifestó disposición de colaborar con la reapertura de la ruta marítima, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

“Si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar”, habría dicho Xi, según el relato del presidente norteamericano. Asimismo, agregó que su homólogo dijo que China no suministraría material militar a Irán.

No obstante, Pekín mantuvo su posición habitual. Su Ministerio de Relaciones Exteriores pidió un “alto el fuego integral y duradero” y reclamó restablecer las rutas marítimas cuanto antes.

El gigante asiático tampoco confirmó compromisos con respecto a Irán ni aclaró posibles cambios en su política regional, pese a ser uno de los principales compradores de petróleo persa.

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