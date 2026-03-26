Kaja Kallas pidió a Donald Trump presionar a Rusia para poner fin a la guerra en Oriente Medio. | Composición LR

Kaja Kallas pidió a Donald Trump presionar a Rusia para poner fin a la guerra en Oriente Medio. | Composición LR

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, acusó este jueves 26 de marzo de 2026 al gobierno de Vladimir Putin de facilitar información de inteligencia a Irán para "matar a ciudadanos estadounidenses" en Medio Oriente.

En declaraciones a la prensa, la canciller aseveró que Rusia también facilita drones a Teherán para que "ataque a los países vecinos" y a bases militares de Washington en la región.

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En esa línea, remarcó que la administración de Donald Trump debe presionar a Moscú para poner fin a la guerra, que escaló rápidamente tras los bombardeos contra la República Islámica.

Bloque europeo advierte el rol de Moscú en conflictos

Desde la comuna francesa Cernay-la-Ville, a unos cincuenta kilómetros de París, la jefa de la diplomacia de la UE señaló que los conflictos en Ucrania y Oriente Medio están "muy interconectados" debido al papel del Kremlin. En ese escenario, lamentó que el alza de los precios del petróleo permite a Rusia seguir financiando la invasión de Kiev.

Kallas explicó que en Europa se evalúa ampliar las misiones en Oriente Medio para reforzar la presencia naval y el alcance de la operación Aspides, centrada en el mar Rojo. Se trata de una ruta que no ha sido atacada hasta ahora, pero que podría convertirse en objetivo de acciones militares.

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Estados Unidos alertó sobre el respaldo ruso a Irán

Las recientes declaraciones de la responsable de la política exterior de la UE coinciden con las afirmaciones de Donald Trump, quien el último 13 de marzo señaló en Fox News Radio que Vladimir Putin estaría brindando "un poco" de apoyo a Irán.

Además, el diario estadounidense The Washington Post reveló que Rusia proporcionaría a Teherán información de inteligencia sobre la ubicación de fuerzas militares de Estados Unidos, como tropas, buques de guerra y aviones.

El diario puntualizó que Moscú habría facilitado coordenadas a la República Islámica desde el inicio de la guerra en Oriente Medio para lanzar ataques precisos contra objetivos de Washington en el Golfo Pérsico y otras zonas.