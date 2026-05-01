El sistema SAIL, cable submarino financiado por China, busca optimizar la interconexión directa entre África y Sudamérica y suprime el tránsito obligatorio de información por nodos de Europa y EE.UU. | Composición LR/AFP/ChatGPT/AFP

El sistema SAIL, cable submarino financiado por China, busca optimizar la interconexión directa entre África y Sudamérica y suprime el tránsito obligatorio de información por nodos de Europa y EE.UU. | Composición LR/AFP/ChatGPT/AFP

China consolida su presencia tecnológica con el South Atlantic Inter Link (SAIL), una infraestructura de fibra óptica que recorre 6.000 kilómetros bajo el mar. Este sistema enlaza África con un país de Sudamérica, un hito que elimina la necesidad de transitar por redes de Europa o Estados Unidos. Bajo la dirección de Huawei Marine Networks, la obra alcanza una capacidad de 32 terabits por segundo (Tbps). La empresa constructora destaca que el proyecto representa "un avance significativo en la conectividad intercontinental" al optimizar el flujo de datos en el hemisferio sur.

La iniciativa fortalece la Ruta de la Seda Digital y desafía el dominio geopolítico occidental sobre las telecomunicaciones globales. Mediante este canal, el gigante asiático ofrece una vía soberana para el intercambio de información entre naciones emergentes. China Unicom, socio principal del desarrollo, asegura que el cable permitirá a los territorios involucrados poseer un "canal de comunicación más directo y autónomo".

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¿Qué país de Sudamérica está conectado al cable chino que transforma la conectividad transatlántica?

El South Atlantic Inter Link constituye una infraestructura submarina de fibra óptica que une Kribi, en Camerún, con Fortaleza, en Brasil. Esta red usa tecnología 100G, lo cual garantiza una latencia mínima en el intercambio de datos. Gracias a su diseño, el sistema establece un puente digital inédito entre África y Sudamérica, facilitando rutas directas hacia los mercados de Asia y Europa.

La inversión total dependió del respaldo financiero de China Eximbank, entidad que otorgó el 85% del capital bajo créditos preferenciales, cifra cercana a los US$85 millones. Por su parte, CAMTEL, la operadora estatal camerunesa, asumió el 15% restante con fondos propios. En este esquema, China Unicom actuó como socio estratégico esencial al facilitar el aterrizaje del suministro en territorio brasileño y asegurar el cumplimiento de las metas económicas.

La ejecución de la obra recayó en Huawei Marine Networks (actualmente HMN Tech), firma responsable del despliegue del tendido bajo el océano. Según se destaca en el proyecto, esta cooperación técnica "refuerza la relación entre Pekín y los países del Sur Global".

¿Cómo transforma el cable submarino SAIL la soberanía digital global?

El sistema SAIL busca optimizar la latencia y la interconexión directa entre África y Sudamérica y suprime el tránsito obligatorio de información por nodos europeos o estadounidenses, lo que debilita el monopolio de las telecomunicaciones tradicionales.

La consolidación del eje Sur-Sur representa una ventaja competitiva para los mercados emergentes y los integrantes del bloque BRICS, con énfasis en Brasil y Sudáfrica. Al integrar estas economías en el ecosistema digital mundial, se fomenta un intercambio comercial dinámico y veloz.

Este proyecto desafía la hegemonía de potencias occidentales al proponer rutas alternativas frente a los dominios de Google y Meta. Pekín expande su influencia mediante la Ruta de la Seda Digital, porque el control del hardware y la infraestructura otorga una autonomía estratégica sobre el tráfico de datos. No obstante, dicho avance despierta alarmas en Washington debido a posibles riesgos de espionaje o supervisión estatal sobre la red.

¿Cómo impulsa el cable SAIL la conectividad entre Brasil, Camerún y Estados Unidos?

El sistema alcanza la estación de Telxius Fortaleza, un sitio estratégico que enlaza con diversas infraestructuras submarinas hacia Norteamérica y el resto de Sudamérica. La distribución del flujo informativo ocurre mediante los cables BRUSA y SAM-1, los cuales aseguran un contacto directo con Miami y múltiples destinos internacionales.

En territorio africano, la instalación une sus operaciones con CAMTEL en Camerún para fortalecer el acceso a redes locales y regionales. Dicha integración potencia las rutas internas del continente y favorece la comunicación digital en las naciones del Sur Global. De este modo, SAIL consolida un ecosistema eficiente, ya que permite una conexión fluida entre ambos continentes, lo que eleva la calidad del servicio tecnológico frente al panorama mundial actual.

Rutas conectadas por SAIL: