Estados Unidos busca redefinir la guerra terrestre y desarrolla el tanque más letal del mundo

Estados Unidos busca desafiar a grandes potencias mundiales con el nuevo tanque M-1E3 Abrams. | IA de LR

Estados Unidos busca desafiar a grandes potencias mundiales con el nuevo tanque M-1E3 Abrams. | IA de LR

No solo sería un desafío indirecto a China, Rusia y otras grandes potencias internacionales, sino también una respuesta a las nuevas exigencias del campo de batalla moderno. Como este escenario requiere vehículos con mayor movilidad y menor demanda logística, el Ejército de Estados Unidos está desarrollando el tanque más letal y ligero del mundo para redefinir la guerra terrestre.

Washington se encuentra a la espera de recibir la nueva versión mejorada del vehículo blindado clásico M-1 Abrams. Este sistema fue concebido para operar junto a sistemas autónomos y drones. Por ello, la reciente variante incorporará mayor resistencia y avances tecnológicos en comparación con los modelos anteriores.

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¿Cuál es el tanque más letal del mundo que está desarrollando Estados Unidos?

En medio de la guerra en Medio Oriente, el Ejército de Estados Unidos informó que la empresa General Dynamics Land Systems desarrolla el nuevo tanque M-1E3 Abrams para redefinir la guerra terrestre y superar a otras grandes potencias globales.

El desarrollo se enmarca en la iniciativa del US Army Transforming in Contact. Este programa busca probar prototipos en unidades operativas para acelerar el aprendizaje y ajustar los diseños a partir de experiencias reales, como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, se informó que el tanque M-1E3 Abrams integrará las principales capacidades del M-1A2 SEPv4 y empleará una arquitectura modular de sistemas abiertos. Dicho enfoque facilitará la integración y la actualización de componentes tecnológicos.

¿Cuáles son las características del tanque M-1E3 Abrams?

De cumplirse los plazos establecidos, la producción del tanque M-1E3 Abrams se iniciaría en 2027. Este vehículo incorporará un sistema basado en inteligencia artificial para procesar la información de los sensores y alertar a la tripulación ante posibles amenazas.

También contará con propulsión híbrida concebida para operar en un campo de batalla digital previsto para la década de 2040. A ello se añaden sistemas automáticos de carga, tecnología avanzada de detección, blindaje reforzado contra bombas y motores más eficientes.